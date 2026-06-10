Le VfL Bochum espère vivement que Leon Goretzka revêtira de nouveau le maillot de son club formateur et de ses débuts professionnels en fin de carrière. Le rêve d’un retour triomphal demeure intact pour les années à venir.
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« C’est notre plus grand souhait ! » Le VfL Bochum prépare un coup de maître avec Leon Goretzka
« Leon a rendu beaucoup de monde fier à Bochum. Il va désormais évoluer au plus haut niveau avant, nous l’espérons, de revenir chez nous. C’est notre vœu le plus cher – et, nous en sommes convaincus, le sien aussi », a déclaré Ilja Kaenzig, le directeur sportif du club, au magazine Sport Bild.
Formé au club depuis 2001, il y a gravi tous les échelons avant de rejoindre le FC Schalke 04 en 2013. Il totalise 36 matchs toutes compétitions confondues sous le maillot du VfL, ponctués de quatre buts et huit passes décisives.
Interrogé sur le calendrier d’un éventuel retour, Kaenzig a répondu : « Ce sera idéal après la rénovation du Ruhrstadion. Nous connaîtrons alors la durée de son prochain contrat ; ensuite, il pourrait signer son dernier à la Castroper Straße. »
La modernisation du Ruhrstadion, attendue pour 2029, pourrait ainsi coïncider avec le calendrier du milieu de terrain. Le joueur lui-même a déclaré lors de la fête du titre sur la Marienplatz qu’un retour au VfL restait « toujours une option ». Mais avant cela, le milieu de terrain de 31 ans s’engagera l’été prochain pour ce qui devrait être le dernier contrat majeur de sa carrière, d’une durée minimale de deux ans et, idéalement, de trois ans. Récemment, l’AC Milan lui aurait proposé une offre correspondant à ce profil.
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Leon Goretzka : son transfert vers Milan pourrait être compromis suite à son départ du Bayern.
Un transfert sans indemnité de transfert vers la capitale italienne de la mode semblait déjà hautement probable avant que les Rossoneri ne s’effondrent lors de la dernière journée, laissant filer la Ligue des champions après une défaite 1-2 contre Cagliari, ce qui a ensuite entraîné un limogeage massif sans précédent de la direction sportive.
Cette vague de licenciements a coûté son poste à l’entraîneur Massimiliano Allegri, qui avait fait de Goretzka son joueur fétiche, ainsi qu’aux décideurs proches du directeur sportif Igli Tare, auteurs de l’offre de contrat adressée au milieu allemand. Dans l’immédiat, on ignore si cette offre sera maintenue après le vaste remaniement de la direction sportive. D’après les dernières informations, les propriétaires du club (RedBird Capital) viseraient l’arrivée de Ralf Rangnick au poste de directeur sportif, tandis que l’entraîneur autrichien Oliver Glasner aurait déjà donné son accord pour prendre les commandes de l’équipe.
Le dossier Goretzka pourrait repartir une fois la poussière retombée, mais l’échec en C1 a peut-être fait changer d’avis le joueur.
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Leon Goretzka estime que, malgré son statut de « destination de rêve », un transfert au FC Arsenal pourrait s’avérer peu pertinent sur le plan sportif.
Outre Milan, l’Atlético Madrid s’était montré très intéressé par la perspective d’un transfert gratuit de Goretzka. Lors du mercato hivernal, les Rojiblancos auraient même proposé une indemnité symbolique au Bayern pour recruter immédiatement le milieu axial. Le joueur a toutefois rejeté cette option afin de terminer la saison avec le club bavarois.
Initialement, la Premier League constituait sa destination de prédilection une fois son contrat bavarois expiré, et c’est précisément vers l’Angleterre que le natif de Bochum pourrait se tourner après l’échec des discussions avec Milan. Selon la Gazzetta dello Sport, ses conseillers auraient récemment repris contact avec Arsenal. Les Gunners auraient longtemps incarné la « destination de rêve » pour le milieu de terrain.
Début mars, Bild confirmait cette tendance : Arsenal disposait alors des « meilleures chances » d’attirer le milieu allemand. Reste à savoir quel rôle lui serait confié, au vu de la profondeur du milieu londonien.
Goretzka ne se voit pas dans un rôle de simple remplaçant, et, vu la concurrence au milieu de terrain et la saison exceptionnelle des Gunners, couronnée par un titre et une finale de Ligue des champions, il sera difficile pour lui d’y occuper un poste clé.
Ses chances d’être titulaire seraient sans doute plus élevées dans les grands clubs italiens également intéressés, comme la Juventus ou l’Inter Milan. Double vainqueur en titre, l’Inter peut notamment se prévaloir de la Ligue des champions et de la perspective de nouveaux titres.