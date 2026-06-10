« C’est notre plus grand souhait ! » Le VfL Bochum prépare un coup de maître avec Leon Goretzka

« Leon a rendu beaucoup de monde fier à Bochum. Il va désormais évoluer au plus haut niveau avant, nous l’espérons, de revenir chez nous. C’est notre vœu le plus cher – et, nous en sommes convaincus, le sien aussi », a déclaré Ilja Kaenzig, le directeur sportif du club, au magazine Sport Bild.

Formé au club depuis 2001, il y a gravi tous les échelons avant de rejoindre le FC Schalke 04 en 2013. Il totalise 36 matchs toutes compétitions confondues sous le maillot du VfL, ponctués de quatre buts et huit passes décisives.

Interrogé sur le calendrier d’un éventuel retour, Kaenzig a répondu : « Ce sera idéal après la rénovation du Ruhrstadion. Nous connaîtrons alors la durée de son prochain contrat ; ensuite, il pourrait signer son dernier à la Castroper Straße. »

La modernisation du Ruhrstadion, attendue pour 2029, pourrait ainsi coïncider avec le calendrier du milieu de terrain. Le joueur lui-même a déclaré lors de la fête du titre sur la Marienplatz qu’un retour au VfL restait « toujours une option ». Mais avant cela, le milieu de terrain de 31 ans s’engagera l’été prochain pour ce qui devrait être le dernier contrat majeur de sa carrière, d’une durée minimale de deux ans et, idéalement, de trois ans. Récemment, l’AC Milan lui aurait proposé une offre correspondant à ce profil.