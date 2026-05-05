L’entraîneur du club le plus titré d’Allemagne a indirectement démenti que Vincent Kompany procéderait à de grands changements tactiques pour le match retour de demi-finale de mercredi soir entre le FC Bayern et le PSG, ou qu’il puiserait une nouvelle fois dans sa boîte à malices pour composer son effectif. Il a toutefois précisé qu’il restait toujours de la place pour des ajustements mineurs.
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« C'est n'importe quoi ! » Vincent Kompany met fin à une accusation fâcheuse au FC Bayern
Dans le même temps, il a tenu à défendre son ancien mentor, Pep Guardiola. Depuis des années, l’entraîneur de Manchester City affronte une critique récurrente : il suranalyserait les grands rendez-vous et chercherait à surprendre l’adversaire avec des stratégies et des compositions d’équipe peu orthodoxes, ce qui s’est souvent traduit par un échec.
Le débat avait déjà agité le FC Bayern. En demi-finale retour contre le Real Madrid en 2014, sous la pression des cadres, il avait aligné un « double six » composé de Bastian Schweinsteiger et Toni Kroos, une option tactique risquée. Au lieu d’inverser le déficit de l’aller (0-1), les Bavarois se sont fait contrer et ont sombré 0-4. « La plus grosse connerie que j’ai jamais faite en tant qu’entraîneur », a-t-il tempêté après coup.
Deux ans plus tard, en demi-finale aller contre l’Atlético Madrid, il surprend encore en laissant Thomas Müller et Franck Ribéry sur le banc au profit de Juan Bernat. Le Bayern s’incline 0-1 et se fait à nouveau éliminer.
« J’ai joué sous ses ordres. Non, ce n’est pas vrai qu’il révolutionne tout dans les grands matchs. Ce ne sont que des bêtises des médias. Quand on perd, on doit s’expliquer. Quand on gagne, on a raison », a déclaré Kompany au sujet de la réputation largement répandue de son modèle d’entraîneur catalan.
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Vincent Kompany et l'empreinte de Guardiola lors du match aller face au FC Bayern
Conscient de l’immense défi qui l’attend mercredi à l’Allianz Arena face au PSG, Kompany a réaffirmé sa volonté de s’appuyer sur les atouts de son équipe, à savoir un pressing agressif en un contre un et une orientation offensive.
« Imaginez que je réponde à cette question en disant que je veux absolument faire quelque chose de complètement différent, ce serait une réponse très stupide de ma part », a déclaré Kompany, avant d’écarter toute révolution tactique : « Il s’agit de proposer sans cesse aux garçons de petits détails comme solutions. J’ai probablement vu 35 matchs du PSG à ce jour. Il faut renforcer les garçons dans ce qu’ils ont toujours fait ! »
Lors du match aller, un léger souffle « à la Guardiola » avait toutefois traversé le Parc des Princes : Kompany avait surpris en alignant un onze initial déjà rodé dans de grands rendez-vous, en laissant Konrad Laimer sur le banc au profit d’Alphonso Davies, souvent freiné par les blessures.
Juste avant la mi-temps, il provoquait d’ailleurs, d’une main discutable, le penalty transformé par Ousmane Dembélé, offrant au PSG l’avantage 3-2. Mis à part cette erreur, sa prestation fut solide, et le « souffle de Guardiola » s’est rapidement dissipé au Parc des Princes.
FC Bayern : Kompany va-t-il à nouveau remanier son onze de départ ?
La seule incertitude concernant le onze de départ du Bayern pour le match retour concerne les arrières latéraux. « Je suis très heureux d'avoir ces joueurs », a déclaré Kompany, évoquant sa « situation de luxe » avec Josip Stanisic, Laimer et Davies, qui se disputent deux places.
« Tout le monde connaît Konrad pour ses nombreuses courses. Stani est précis balle au pied et incroyablement rapide. On ne le voit pas toujours, mais il est extrêmement rapide et prend toujours les bonnes décisions avec le ballon. Phonzie a bien sûr sa vitesse et son talent en un contre un. Et puis ce pied gauche, comme sur le centre contre Fribourg, qui nous apporte toujours quelque chose », a déclaré Kompany à propos de ses trois joueurs pour les postes de défenseurs latéraux.
Néanmoins, Kompany pourrait opérer un ajustement par rapport à l’aller : Stanisic ayant souffert face à Kvaratskhelia, Laimer, efficace dans les duels, pourrait glisser à droite, tandis que Davies, redoutable dans les courses, reprendrait le couloir gauche pour contenir la vitesse de Doué.
- Voici donc la possible composition du FCB : Neuer - Laimer, Upamecano, Tah, Davies - Kimmich, Pavlovic - Olise, Musiala, Luis Diaz - Kane.