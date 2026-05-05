« C'est n'importe quoi ! » Vincent Kompany met fin à une accusation fâcheuse au FC Bayern

Dans le même temps, il a tenu à défendre son ancien mentor, Pep Guardiola. Depuis des années, l’entraîneur de Manchester City affronte une critique récurrente : il suranalyserait les grands rendez-vous et chercherait à surprendre l’adversaire avec des stratégies et des compositions d’équipe peu orthodoxes, ce qui s’est souvent traduit par un échec.

Le débat avait déjà agité le FC Bayern. En demi-finale retour contre le Real Madrid en 2014, sous la pression des cadres, il avait aligné un « double six » composé de Bastian Schweinsteiger et Toni Kroos, une option tactique risquée. Au lieu d’inverser le déficit de l’aller (0-1), les Bavarois se sont fait contrer et ont sombré 0-4. « La plus grosse connerie que j’ai jamais faite en tant qu’entraîneur », a-t-il tempêté après coup.

Deux ans plus tard, en demi-finale aller contre l’Atlético Madrid, il surprend encore en laissant Thomas Müller et Franck Ribéry sur le banc au profit de Juan Bernat. Le Bayern s’incline 0-1 et se fait à nouveau éliminer.

« J’ai joué sous ses ordres. Non, ce n’est pas vrai qu’il révolutionne tout dans les grands matchs. Ce ne sont que des bêtises des médias. Quand on perd, on doit s’expliquer. Quand on gagne, on a raison », a déclaré Kompany au sujet de la réputation largement répandue de son modèle d’entraîneur catalan.