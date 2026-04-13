Selon Sky, le FC Bayern serait en pourparlers « très concrets » avec Anthony Gordon, de Newcastle United, en vue d’un transfert à Munich l’été prochain. L’expert en transferts Sacha Tavolieri avait déjà évoqué une première prise de contact.
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C’est « le candidat idéal » : le FC Bayern préparerait un transfert-surprise de premier plan
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FC Bayern : Anthony Gordon serait « la priorité absolue »
Selon ces informations, le joueur de 25 ans serait le « candidat idéal » pour occuper le poste vacant sur l’aile gauche, derrière Luis Diaz, actuellement irremplaçable. Le Colombien est pour l’instant pratiquement sans concurrence à son poste et ne se repose que lorsque c’est absolument nécessaire ou s’il est suspendu.
Cette saison, il n’a manqué aucun match pour blessure, inscrivant 23 buts et délivrant 18 passes décisives en 41 rencontres officielles. Seuls Joshua Kimmich, Harry Kane, Dayot Upamecano, Michael Olise et Jonathan Tah ont disputé davantage de minutes que ses 3 355.
Le profil de Gordon, attaquant rapide, doué balle au pied et dangereux devant le but, correspond parfaitement aux besoins du Bayern. Polyvalent, l’Anglais peut jouer sur tout le front de l’attaque ; à Newcastle, il est aligné cette saison principalement à gauche ou en pointe. Un vide se créera d’ailleurs derrière Harry Kane cet été, Nicolas Jackson devant retourner à son club après son prêt.
Le champion d’Allemagne garde toutefois d’autres options en ligne de mire, notamment pour la pointe de l’attaque. Le nom de Dusan Vlahovic revient avec insistance : l’attaquant serait libre de tout contrat l’été prochain. La situation de plus en plus frustrante de Nick Woltemade, coéquipier de Gordon, est également suivie de près par le club de la Säbener Straße.
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Le FC Bayern mise désormais sur une nouvelle stratégie de recrutement axée sur ses propres jeunes talents.
Gordon totalise pour l’instant 17 buts et 5 passes décisives en 46 matchs officiels avec les Magpies. Selon Sky, le joueur ne serait pas opposé à un départ vers Munich, mais Newcastle n’envisagerait pas de se séparer de cet attaquant polyvalent. Gordon est encore sous contrat jusqu’en 2030 et avait rejoint le club en 2023 en provenance d’Everton pour un peu moins de 46 millions d’euros. Selon Sky, les Magpies ne discuteraient qu’à partir d’une offre minimale de 60 millions d’euros.
Par ailleurs, l’attaquant susciterait l’intérêt de plusieurs grands clubs anglais aux moyens importants. Fin février, le Sun indiquait que, outre Liverpool, Arsenal suivait également le joueur, les Gunners étant prêts à investir jusqu’à 92 millions d’euros.
Chez les Bavarois, de tels investissements ne s’inscrivent toutefois pas dans la stratégie de recrutement annoncée pour les prochaines saisons, qui vise à donner davantage de chances aux jeunes issus du centre de formation, à l’image de Lennart Karl ou Aleksandar Pavlovic, afin de les amener au plus haut niveau. Vincent Kompany, considéré comme l’entraîneur idéal pour ce projet, envisage déjà de confier le poste de milieu axial à Noël Aseko, de retour de Hanovre 96, pour succéder à Leon Goretzka.
Sur le même principe, le club songerait à une solution interne pour pallier le départ éventuel de Diaz : Arijon Ibrahimovic, actuellement prêté à Heidenheim, pourrait, à son retour à la Säbener Straße, prendre le relais.