Selon ces informations, le joueur de 25 ans serait le « candidat idéal » pour occuper le poste vacant sur l’aile gauche, derrière Luis Diaz, actuellement irremplaçable. Le Colombien est pour l’instant pratiquement sans concurrence à son poste et ne se repose que lorsque c’est absolument nécessaire ou s’il est suspendu.

Cette saison, il n’a manqué aucun match pour blessure, inscrivant 23 buts et délivrant 18 passes décisives en 41 rencontres officielles. Seuls Joshua Kimmich, Harry Kane, Dayot Upamecano, Michael Olise et Jonathan Tah ont disputé davantage de minutes que ses 3 355.

Le profil de Gordon, attaquant rapide, doué balle au pied et dangereux devant le but, correspond parfaitement aux besoins du Bayern. Polyvalent, l’Anglais peut jouer sur tout le front de l’attaque ; à Newcastle, il est aligné cette saison principalement à gauche ou en pointe. Un vide se créera d’ailleurs derrière Harry Kane cet été, Nicolas Jackson devant retourner à son club après son prêt.

Le champion d’Allemagne garde toutefois d’autres options en ligne de mire, notamment pour la pointe de l’attaque. Le nom de Dusan Vlahovic revient avec insistance : l’attaquant serait libre de tout contrat l’été prochain. La situation de plus en plus frustrante de Nick Woltemade, coéquipier de Gordon, est également suivie de près par le club de la Säbener Straße.