« C'est la guerre ! » - Senne Lammens révèle ses premières impressions sur le football de Premier League alors que le gardien de but de Manchester United est acclamé pour sa première saison
S'adapter au champ de bataille de la Premier League
Le gardien belge, devenu un élément central de l'équipe rajeunie de Michael Carrick, a dû s'adapter rapidement à l'environnement très exigeant de la Premier League après son arrivée cet été en provenance du Royal Antwerp. Malgré la nature intimidante de la compétition, il insiste pour relever le défi d'être la cible des attaquants adverses.
Le jeune gardien a reçu les éloges de l'entraîneur principal après la victoire 1-0 de United contre Everton lundi au Hill Dickinson Stadium, tandis que le patron des Toffees, David Moyes, a qualifié sa performance de « brillante ». Bien que ce soit le remplaçant Benjamin Sesko qui ait fourni la puissance de feu décisive à l'autre bout du terrain pour assurer la victoire, Lammens a joué un rôle déterminant dans le maintien du score à 0-0. Il a réussi à gérer une série de corners sous haute pression où les Toffees ont tenté de le submerger.
Accepter le chaos dans la surface de réparation
Dans des commentaires rapportés par ESPNconcernant la pression physique incessante à laquelle il est soumis lors des coups de pied arrêtés, Lammens s'est montré franc quant à la réalité de la vie d'un numéro un à United.
« Je pense que ça a été comme ça toute la saison », a-t-il déclaré. « Pour moi, c'est comme ça. C'est la Premier League. C'est un peu la guerre dans la surface de réparation. C'est aussi l'un de mes points forts, donc parfois j'aime aussi relever le défi. J'aime bien sortir un peu de ma zone de confort et gérer ces situations, car même s'il y a beaucoup de joueurs à côté de moi, je continue à sortir pour intercepter les centres. Cela me donne aussi le sentiment de bien faire mon travail. »
Le débat sur l'arbitrage et la protection
Le débat autour de la protection des gardiens de but s'est intensifié cette saison, de nombreux entraîneurs réclamant un arbitrage plus strict concernant les tactiques de blocage utilisées lors des corners. Lammens a abordé ces préoccupations croissantes lors d'une visite à la Partington Central Academy au nom de la Manchester United Foundation avant la Journée mondiale du livre. Lorsqu'on lui a demandé si les autorités devaient intervenir, il a admis qu'il s'agissait d'une question complexe.
« Bien sûr, il doit y avoir certaines règles », a-t-il expliqué. « Il ne faut pas aller trop loin. C'est quelque chose que la Premier League doit examiner. On essaie parfois de protéger le gardien de but, et il y a peut-être des situations où on aurait pu le protéger davantage. Mais ce n'est pas une équipe qui le fait seule. Nous le faisons aussi parfois... Nous avons marqué beaucoup de buts grâce à cela, donc je comprends parfaitement pourquoi nous le faisons. Il faut simplement faire avec. »
Un début de rêve à Old Trafford
Lammens a connu une ascension fulgurante, s'imposant comme le numéro un incontesté dans les cages en seulement 22 apparitions avec les Red Devils. Son impact s'est fait sentir presque immédiatement : lors de ses débuts en octobre contre Sunderland, les supporters de Manchester United le saluaient déjà en chantant « Are you Schmeichel in disguise » (Es-tu Schmeichel déguisé ?), une comparaison très flatteuse avec le légendaire gardien danois. En repensant à ses premiers mois à Manchester, Lammens garde les pieds sur terre.
« Je ne pouvais pas imaginer mieux », a-t-il déclaré. « Mais je ne veux pas trop me projeter dans le passé. Je dois encore faire mes preuves chaque semaine. Je me concentre donc davantage sur le présent que sur l'avenir. Je continue d'avancer, sans me reposer sur mes lauriers... Ce n'est pas la fin, je dois donc continuer à aller de l'avant. »
