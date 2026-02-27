« C'est la guerre ! » - Senne Lammens révèle ses premières impressions sur le football de Premier League alors que le gardien de but de Manchester United est acclamé pour sa première saison

Le gardien belge, devenu un élément central de l'équipe rajeunie de Michael Carrick, a dû s'adapter rapidement à l'environnement très exigeant de la Premier League après son arrivée cet été en provenance du Royal Antwerp. Malgré la nature intimidante de la compétition, il insiste pour relever le défi d'être la cible des attaquants adverses.

Le jeune gardien a reçu les éloges de l'entraîneur principal après la victoire 1-0 de United contre Everton lundi au Hill Dickinson Stadium, tandis que le patron des Toffees, David Moyes, a qualifié sa performance de « brillante ». Bien que ce soit le remplaçant Benjamin Sesko qui ait fourni la puissance de feu décisive à l'autre bout du terrain pour assurer la victoire, Lammens a joué un rôle déterminant dans le maintien du score à 0-0. Il a réussi à gérer une série de corners sous haute pression où les Toffees ont tenté de le submerger.