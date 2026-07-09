« C'est dingue ! » Dennis Schröder s'en prend à son ancienne équipe en NBA

Ces dernières années, Dort s'est forgé la réputation douteuse d'être « le joueur le plus antisportif de la NBA », selon les réseaux sociaux. Fin février, une nouvelle polémique a éclaté : il a commis une vilaine faute flagrante sur Nikola Jokic (Denver Nuggets), lui faisant délibérément un croche-pied ; la star serbe s’est alors jetée sur lui.

Schröder a lui aussi déjà fait les frais du style de jeu dur et controversé des Thunder. L’année dernière, alors qu’il évoluait sous les couleurs des Detroit Pistons face à OKC, il s’est livré à un violent duel verbal avec SGA et les arbitres à l’issue d’une scène chaotique qui s’est soldée par cinq fautes techniques et l’expulsion de la superstar des Pistons, Cade Cunningham.

Après un bref passage chez les Sacramento Kings, Schröder porte désormais les couleurs des Cleveland Cavaliers. Avec des Cavs renforcés, qui visaient le titre de la Conférence Est la saison dernière après l’arrivée de James Harden, le meneur allemand a été éliminé sans gloire en finale de conférence, battu 4-0 par les New York Knicks, manquant ainsi de peu sa première participation aux Finales. Les Knicks ont ensuite été couronnés champions en battant les Spurs en finale.

L’avenir de Schröder à Cleveland est désormais incertain. Les Cavs, qui courtisent le free agent LeBron James, veulent réduire leur masse salariale et le capitaine de la DBB pourrait à nouveau être sacrifié.

« Ils vont essayer de transférer Schröder pour alléger quelque peu leur masse salariale », a récemment affirmé Brian Windhorst, journaliste pour ESPN. Le meneur percevra un salaire garanti de 14,8 millions de dollars la saison prochaine. En 2028, sur les 15,5 millions prévus, seuls 4,4 millions seront garantis.