« C'est de sa faute » : Thomas Tuchel dans la ligne de mire après l'élimination de l'Angleterre en Coupe du monde

Les jours à venir s'annoncent difficiles, et Tuchel, d'abord sonné, a ensuite défendu le passage à une défense à cinq, avant de lancer avec ironie : « Des millions d'entraîneurs amateurs sauront mieux faire. »

Harry Kane, lui aussi, est resté le regard fixé dans le vide pendant plusieurs minutes après le coup de sifflet final, incapable de bouger. « Je suis désolé pour les gars, pour toute l’équipe, pour les supporters », a déclaré la star du Bayern. « On a fait un bon match, on a essayé tant bien que mal de tenir ce 1-0. On a tout donné, du sang, de la sueur et des larmes – mais ça n’a pas suffi. »

Pour la petite finale de samedi face aux Français, eux aussi amèrement déçus, les Three Lions devront puiser au plus profond de leurs ressources. Un exercice qui s’annonce ardu. « Il y a eu de nombreux obstacles sur le chemin et bien trop d’humiliations au fil des années », a écrit le Telegraph. « Mais lorsque l’Angleterre menait à cinq minutes de la fin d’une demi-finale de Coupe du monde, on avait le sentiment que cette fois-ci, cela pourrait peut-être être différent. » Au final, cependant, l’Angleterre est restée l’Angleterre.