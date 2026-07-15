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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
SID

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« C'est de sa faute » : Thomas Tuchel dans la ligne de mire après l'élimination de l'Angleterre en Coupe du monde

Coupe du monde
Angleterre vs Argentine
Angleterre
Argentine
T. Tuchel
H. Kane

Thomas Tuchel a glissé sa main gauche dans la poche de son pantalon et a arpenté la pelouse d'Atlanta comme en transe. Il était si près, incroyablement près, de briser la malédiction de l'Angleterre en finale de Coupe du monde après 60 ans… Mais l'Angleterre reste l'Angleterre, même avec un entraîneur allemand.

« J'assume l'entière responsabilité », a déclaré Tuchel. « Mais nous ne regrettons rien. L'équipe a tout donné et elle méritait de mener au score. Les joueurs ont été excellents, mais nous n'avons pas réussi à tenir jusqu'au bout. » Selon lui, l'Angleterre n'a « pas maintenu le même niveau après notre but ».

  • Tuchel connaît la musique. « Les fans anglais furax contre Tuchel : c’est sa faute », a immédiatement titré le tabloïd The Sun après la défaite aussi amère que surprenante (1-2, 0-0 à la mi-temps) en demi-finale face à l’Argentine, championne du monde, synthétisant en quelques mots l’analyse des réseaux sociaux.

    Le technicien a été descendu en flammes pour ses remplacements « lâches » après avoir mené 1-0. « C'est déchirant. Les changements de Tuchel se retournent contre lui », a également commenté le Mirror. Le Telegraph a immédiatement estimé : « Les critiques vont durer encore des années. »

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    Thomas Tuchel : « Des millions d'entraîneurs amateurs en sauront plus que moi »

    Les jours à venir s'annoncent difficiles, et Tuchel, d'abord sonné, a ensuite défendu le passage à une défense à cinq, avant de lancer avec ironie : « Des millions d'entraîneurs amateurs sauront mieux faire. »

    Harry Kane, lui aussi, est resté le regard fixé dans le vide pendant plusieurs minutes après le coup de sifflet final, incapable de bouger. « Je suis désolé pour les gars, pour toute l’équipe, pour les supporters », a déclaré la star du Bayern. « On a fait un bon match, on a essayé tant bien que mal de tenir ce 1-0. On a tout donné, du sang, de la sueur et des larmes – mais ça n’a pas suffi. »

    Pour la petite finale de samedi face aux Français, eux aussi amèrement déçus, les Three Lions devront puiser au plus profond de leurs ressources. Un exercice qui s’annonce ardu. « Il y a eu de nombreux obstacles sur le chemin et bien trop d’humiliations au fil des années », a écrit le Telegraph. « Mais lorsque l’Angleterre menait à cinq minutes de la fin d’une demi-finale de Coupe du monde, on avait le sentiment que cette fois-ci, cela pourrait peut-être être différent. » Au final, cependant, l’Angleterre est restée l’Angleterre.

  • La sélection anglaise pour la Coupe du monde 2026

    PosteJoueursClub
    GardienJordan PickfordEverton
    GardienDean HendersonCrystal Palace
    GardiensJames TraffordManchester City
    DéfenseMarc GuehiCrystal Palace
    DéfenseDan BurnNewcastle United
    DéfenseEzri KonsaAston Villa
    DéfenseReece JamesChelsea
    DéfenseNico O’ReillyManchester City
    DéfenseJarell QuansahBayer Leverkusen
    DéfenseTino LivramentoNewcastle United
    DéfenseJohn StonesManchester City
    DéfenseDjed SpenceTottenham
    Milieu de terrainJude BellinghamReal Madrid
    Milieu de terrainDeclan RiceArsenal
    Milieu de terrainKobbie MainooManchester United
    Milieu de terrainEberechi EzeArsenal
    Milieu de terrainMorgan RogersAston Villa
    Milieu de terrainJordan HendersonBrentford
    Milieu de terrainElliot AndersonNottingham Forest
    AttaqueHarry KaneBayern Munich
    AttaqueBukayo Saka (Arsenal)Arsenal
    AttaqueAnthony GordonNewcastle United
    AttaqueOllie Watkins (Aston Villa)Aston Villa
    AttaqueMarcus RashfordBarcelone
    AttaqueNoni MaduekeArsenal
    AttaqueIvan ToneyAl-Ahli

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