« J'assume l'entière responsabilité », a déclaré Tuchel. « Mais nous ne regrettons rien. L'équipe a tout donné et elle méritait de mener au score. Les joueurs ont été excellents, mais nous n'avons pas réussi à tenir jusqu'au bout. » Selon lui, l'Angleterre n'a « pas maintenu le même niveau après notre but ».
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« C'est de sa faute » : Thomas Tuchel dans la ligne de mire après l'élimination de l'Angleterre en Coupe du monde
Tuchel connaît la musique. « Les fans anglais furax contre Tuchel : c’est sa faute », a immédiatement titré le tabloïd The Sun après la défaite aussi amère que surprenante (1-2, 0-0 à la mi-temps) en demi-finale face à l’Argentine, championne du monde, synthétisant en quelques mots l’analyse des réseaux sociaux.
Le technicien a été descendu en flammes pour ses remplacements « lâches » après avoir mené 1-0. « C'est déchirant. Les changements de Tuchel se retournent contre lui », a également commenté le Mirror. Le Telegraph a immédiatement estimé : « Les critiques vont durer encore des années. »
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Thomas Tuchel : « Des millions d'entraîneurs amateurs en sauront plus que moi »
Les jours à venir s'annoncent difficiles, et Tuchel, d'abord sonné, a ensuite défendu le passage à une défense à cinq, avant de lancer avec ironie : « Des millions d'entraîneurs amateurs sauront mieux faire. »
Harry Kane, lui aussi, est resté le regard fixé dans le vide pendant plusieurs minutes après le coup de sifflet final, incapable de bouger. « Je suis désolé pour les gars, pour toute l’équipe, pour les supporters », a déclaré la star du Bayern. « On a fait un bon match, on a essayé tant bien que mal de tenir ce 1-0. On a tout donné, du sang, de la sueur et des larmes – mais ça n’a pas suffi. »
Pour la petite finale de samedi face aux Français, eux aussi amèrement déçus, les Three Lions devront puiser au plus profond de leurs ressources. Un exercice qui s’annonce ardu. « Il y a eu de nombreux obstacles sur le chemin et bien trop d’humiliations au fil des années », a écrit le Telegraph. « Mais lorsque l’Angleterre menait à cinq minutes de la fin d’une demi-finale de Coupe du monde, on avait le sentiment que cette fois-ci, cela pourrait peut-être être différent. » Au final, cependant, l’Angleterre est restée l’Angleterre.
La sélection anglaise pour la Coupe du monde 2026
Poste Joueurs Club Gardien Jordan Pickford Everton Gardien Dean Henderson Crystal Palace Gardiens James Trafford Manchester City Défense Marc Guehi Crystal Palace Défense Dan Burn Newcastle United Défense Ezri Konsa Aston Villa Défense Reece James Chelsea Défense Nico O’Reilly Manchester City Défense Jarell Quansah Bayer Leverkusen Défense Tino Livramento Newcastle United Défense John Stones Manchester City Défense Djed Spence Tottenham Milieu de terrain Jude Bellingham Real Madrid Milieu de terrain Declan Rice Arsenal Milieu de terrain Kobbie Mainoo Manchester United Milieu de terrain Eberechi Eze Arsenal Milieu de terrain Morgan Rogers Aston Villa Milieu de terrain Jordan Henderson Brentford Milieu de terrain Elliot Anderson Nottingham Forest Attaque Harry Kane Bayern Munich Attaque Bukayo Saka (Arsenal) Arsenal Attaque Anthony Gordon Newcastle United Attaque Ollie Watkins (Aston Villa) Aston Villa Attaque Marcus Rashford Barcelone Attaque Noni Madueke Arsenal Attaque Ivan Toney Al-Ahli
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