« Le club m'a fait savoir que mon contrat ne serait pas prolongé au-delà de 2027. Cela signifie que l'année prochaine sera ma dernière à Leverkusen », a déclaré Hofmann sur Sky.
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« C'est ce que m'a dit le club » : un ancien international devrait être remercié à Leverkusen
L'attaquant n'a pas encore de projet concret pour la suite. Hofmann aura 35 ans l'année prochaine, mais il ne pense pas encore à mettre un terme à sa carrière. Il se sent « en pleine forme. Je suis au sommet de ma forme, c'est pourquoi je ne compte pas m'arrêter pour l'instant. Quant à la suite, tout reste encore à voir », a déclaré l'ancien international (23 sélections).
Hofmann avait quitté le Borussia Mönchengladbach pour rejoindre Leverkusen à l’été 2023 pour environ 13 millions d’euros et faisait partie de l’équipe championne entraînée par Xabi Alonso. Au cours de la saison actuelle, le joueur de 33 ans totalise 26 apparitions toutes compétitions confondues (3 buts, 3 passes décisives), après n’avoir initialement pas été sélectionné pour la Ligue des champions lors de la phase de championnat.
Hofmann prévoit de quitter Bayer après 2027
Hofmann estime que son rôle au sein de l'équipe est bien établi. « Je peux dire que je reçois de très bons retours de la part de l'entraîneur concernant mes performances à l'entraînement, et qu'il me considère comme quelqu'un qui donne toujours le maximum », a-t-il déclaré à propos de sa collaboration avec Kasper Hjulmand. Les fluctuations dans le temps de jeu font partie du métier, et « presque tous les footballeurs y sont confrontés au cours de leur carrière ».