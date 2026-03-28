BVB, actualités et rumeurs : le Borussia Dortmund risque un double cauchemar avec Serhou Guirassy

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Serhou Guirassy pourrait quitter le Borussia Dortmund l'été prochain malgré un contrat en cours jusqu'en 2028 – et ce, apparemment pour un montant nettement inférieur à ce qui avait été supposé jusqu'à présent.
Il a déjà été rapporté à plusieurs reprises que le Guinéen disposait d'une clause de départ dans son contrat. À cet égard, plusieurs grands clubs, dont des géants tels que le Real Madrid ou Liverpool, auraient la possibilité de recruter Guirassy en cas d'intérêt, sans négociations fastidieuses ni veto du BVB. Toutefois, selon le journal Bild, celle-ci ne serait activable dès cet été que pour 35 millions d'euros, et non pour 45 à 50 millions d'euros comme cela avait été avancé jusqu'à présent.
Si Guirassy décidait donc de rejoindre l'un des grands clubs concernés, le BVB ne risquerait certes pas de faire une perte (Guirassy est arrivé de Stuttgart pour 18 millions), mais subirait tout de même des pertes financières, puisqu'il devrait vendre son meilleur buteur bien en dessous de sa valeur marchande.
Le joueur de 30 ans prend en outre son temps pour décider de son avenir. Il ne souhaite prendre cette décision qu’à la fin de la saison. Et c’est là que le BVB risque à nouveau d’avoir des ennuis, car l’affaire Guirassy pourrait bien se transformer en une situation en suspens cet été. En effet, selon Bild, la clause ne devrait être activée qu’à la fin de l’été – plus précisément à partir de juillet.
Ces derniers temps, Guirassy a été régulièrement associé à un transfert en Arabie saoudite, où il pourrait signer un dernier gros contrat et presque doubler son salaire annuel actuel au BVB. De plus, l’AC Milan aurait manifesté son intérêt. La clause de départ ne s’applique toutefois pas à ces deux clubs intéressés.
Guirassy est également le meilleur buteur de Dortmund cette saison. En 39 matches officiels, il totalise 18 buts et six passes décisives. Lors de sa première saison au BVB, il avait inscrit 34 buts et délivré neuf passes décisives en 45 matches officiels.
Depuis plusieurs jours, une rumeur circule selon laquelle le BVB serait intéressé par un nouveau retour de Jadon Sancho. C'est ce qu'ont récemment rapporté à l'unisson Sport Bild et Sky.
Si Sancho, qui sera libre de tout transfert l'été prochain, renonçait à une prime à la signature lors de son éventuelle signature de contrat et acceptait en outre une forte baisse de salaire (cinq millions maximum au lieu de 16 millions chez ManUnited), rien ne s'opposerait apparemment à un nouveau transfert à Dortmund. Le président du BVB, Hans-Joachim Watzke, serait notamment en train de faire campagne en interne pour Sancho et de pousser à un transfert. Ni le directeur général Lars Ricken, ni l'entraîneur Niko Kovac ne s'y opposeraient.
Mais la santé de Sancho pourrait bien venir contrecarrer ces plans. En effet, le joueur de 26 ans se serait gravement blessé lors d’un match amical disputé par Aston Villa contre Elche en Espagne, dans le cadre d’un stage d’entraînement de trois jours. Sancho est malencontreusement tombé sur l’épaule ou la clavicule lors d’un duel et a dû quitter le terrain immédiatement. Son bras a ensuite été mis en écharpe. Les Villans n'ont dans un premier temps donné aucune indication sur la gravité de la blessure.
Cette blessure survient à un moment particulièrement mal choisi pour Sancho. Ces derniers temps, il avait retrouvé une place régulière dans le onze de départ du club de Premier League. Lors de la victoire 2-0 contre West Ham United, peu avant la trêve internationale, il avait offert le 1-0 à John McGinn. Il semble toutefois peu probable à l'heure actuelle que Villa souhaite le recruter définitivement à l'issue de son prêt, bien qu'il soit disponible sans indemnité de transfert.
Le BVB compte dans ses rangs un véritable joyau en la personne de Mussa Kaba. Cependant, la fragilité physique de ce jeune joueur de 17 ans a suscité de nombreuses interrogations. À ce jour, il n’a disputé que six matches en Regionalliga West avec l’équipe réserve. Il a disputé son dernier match début mars et est depuis absent pour des raisons encore inconnues.
Le journal Ruhr Nachrichten rapporte désormais qu'un déséquilibre musculaire causé par une poussée de croissance serait à l'origine de ses problèmes récurrents. C'est pourquoi le milieu de terrain défensif fait désormais l'objet d'une attention particulière. « Nous voulons profiter de la trêve internationale pour qu'il ne ressente plus aucune douleur. L'objectif est qu'il soit à nouveau disponible pour le programme intense du mois d'avril », déclare l'entraîneur des U23, Daniel Rios.
|Date
|Match
|4 avril, 18 h 30
|VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga)
|11 avril, 15h30
|BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga)
|18 avril, 15h30
|TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)