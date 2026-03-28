BVB, actualités et rumeurs : le Borussia Dortmund risque un double cauchemar avec Serhou Guirassy

Serhou Guirassy pourrait quitter le Borussia Dortmund l'été prochain malgré un contrat en cours jusqu'en 2028 – et ce, apparemment pour un montant nettement inférieur à ce qui avait été supposé jusqu'à présent.

Il a déjà été rapporté à plusieurs reprises que le Guinéen disposait d'une clause de départ dans son contrat. À cet égard, plusieurs grands clubs, dont des géants tels que le Real Madrid ou Liverpool, auraient la possibilité de recruter Guirassy en cas d'intérêt, sans négociations fastidieuses ni veto du BVB. Toutefois, selon le journal Bild, celle-ci ne serait activable dès cet été que pour 35 millions d'euros, et non pour 45 à 50 millions d'euros comme cela avait été avancé jusqu'à présent.

Si Guirassy décidait donc de rejoindre l'un des grands clubs concernés, le BVB ne risquerait certes pas de faire une perte (Guirassy est arrivé de Stuttgart pour 18 millions), mais subirait tout de même des pertes financières, puisqu'il devrait vendre son meilleur buteur bien en dessous de sa valeur marchande.

Le joueur de 30 ans prend en outre son temps pour décider de son avenir. Il ne souhaite prendre cette décision qu’à la fin de la saison. Et c’est là que le BVB risque à nouveau d’avoir des ennuis, car l’affaire Guirassy pourrait bien se transformer en une situation en suspens cet été. En effet, selon Bild, la clause ne devrait être activée qu’à la fin de l’été – plus précisément à partir de juillet.

Ces derniers temps, Guirassy a été régulièrement associé à un transfert en Arabie saoudite, où il pourrait signer un dernier gros contrat et presque doubler son salaire annuel actuel au BVB. De plus, l’AC Milan aurait manifesté son intérêt. La clause de départ ne s’applique toutefois pas à ces deux clubs intéressés.

Guirassy est également le meilleur buteur de Dortmund cette saison. En 39 matches officiels, il totalise 18 buts et six passes décisives. Lors de sa première saison au BVB, il avait inscrit 34 buts et délivré neuf passes décisives en 45 matches officiels.