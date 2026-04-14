Bruno Fernandes, furieux, a dû se contenir devant les caméras

Après le coup de sifflet final, le milieu de terrain portugais a manifesté son agacement face à l’arbitrage qu’il a jugé inégal tout au long de la rencontre. Son attitude rappelait l’interview emblématique de José Mourinho en 2014 après une défaite à Aston Villa, au cours de laquelle l’ancien entraîneur de Chelsea avait lancé : « Je préfère ne pas parler. Si je dis quelque chose, je vais avoir de gros problèmes, de très gros problèmes. Et je ne veux pas avoir de gros problèmes. »

Interrogé par Sky Sports au sujet du carton rouge infligé à l’Argentin, le milieu de terrain de 31 ans a commenté : « Je ne parle pas de l’arbitre. Si je parle de l’arbitre, je vais avoir de gros problèmes, car les règles sont différentes pour tout le monde et sont appliquées différemment. La différence au niveau des cartons jaunes est également flagrante, donc je ferais mieux de ne rien dire. »