Après la défaite de Manchester United face à Leeds United (1-2), Bruno Fernandes a exprimé sa colère concernant le carton rouge infligé à Lisandro Martínez. Par la suite, le capitaine a refusé de commenter l’arbitrage de Paul Tierney, craignant des sanctions disciplinaires de la part de la fédération de football.
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Bruno Fernandes, furieux, a dû se contenir devant les caméras
Leeds a mis fin à une disette de 43 ans en s’imposant à Old Trafford grâce à un doublé de Noah Okafor. Si Fernandes a offert sa sixième passe décisive de la saison à Casemiro pour réduire le score, les visiteurs ont finalement conservé leur avantage et décroché les trois points.
En seconde période, Tierney a joué un rôle décisif en provoquant l’expulsion de Martínez. Après intervention du VAR, le défenseur argentin a reçu un carton rouge direct pour avoir tiré les cheveux de l’attaquant Dominic Calvert-Lewin, contraignant son équipe à terminer la rencontre à dix contre onze.
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Après le coup de sifflet final, le milieu de terrain portugais a manifesté son agacement face à l’arbitrage qu’il a jugé inégal tout au long de la rencontre. Son attitude rappelait l’interview emblématique de José Mourinho en 2014 après une défaite à Aston Villa, au cours de laquelle l’ancien entraîneur de Chelsea avait lancé : « Je préfère ne pas parler. Si je dis quelque chose, je vais avoir de gros problèmes, de très gros problèmes. Et je ne veux pas avoir de gros problèmes. »
Interrogé par Sky Sports au sujet du carton rouge infligé à l’Argentin, le milieu de terrain de 31 ans a commenté : « Je ne parle pas de l’arbitre. Si je parle de l’arbitre, je vais avoir de gros problèmes, car les règles sont différentes pour tout le monde et sont appliquées différemment. La différence au niveau des cartons jaunes est également flagrante, donc je ferais mieux de ne rien dire. »
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Tierney a désormais arbitré 21 matches de Premier League des Red Devils, mais ses interventions à Old Trafford ne sont pas toujours appréciées des supporters. L’expulsion de Martínez a toutefois marqué la première fois que Tierney a infligé un carton rouge direct à un joueur de Manchester United.
Samedi, Manchester United se rendra à Stamford Bridge pour défier Chelsea, privé de son défenseur suspendu. Ce dernier pourrait également manquer les rencontres face à Brentford et Liverpool. L’équipe de Michael Carrick compte actuellement sept points d’avance sur les Blues, sixièmes. Avec cinq places qualificatives pour la Ligue des champions en jeu, chaque point est précieux à six journées de la fin.