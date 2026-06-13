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Vinicius Jr Brasil 6x2 Panama 2026Getty/GOAL
Gianluca Minchiotti

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Brésil, Vinicius : « Défense solide et contres-attaques fulgurantes, c’est exactement ce qu’Ancelotti attend de nous. »

Brésil
Vinicius Junior
Coupe du monde

À la veille de l’entrée en lice de la Seleçao face au Maroc, l’attaquant brésilien s’est présenté en conférence de presse pour aborder cette première sortie dans la Coupe du monde.

À la veille du premier match du Brésil à la Coupe du monde 2026, prévu ce soir à minuit (heure italienne) contre le Maroc, Vinicius Junior s’est présenté en conférence de presse avant le sélectionneur Carlo Ancelotti.


« Les attentes sont énormes et je comprends que les gens veuillent nous voir rentrer à la maison avec la coupe », explique l’attaquant de l’équipe nationale brésilienne et du Real Madrid. « Nous avons mal entamé les éliminatoires et cela a ébranlé la confiance des supporters. Je sais que beaucoup ne nous considèrent pas comme favoris, mais aujourd’hui tout est remis à zéro. Je suis convaincu, tout comme mes coéquipiers, que nous pouvons réaliser un grand Mondial et offrir au peuple brésilien la joie qu’il attend depuis si longtemps. »


«Je suis convaincu que nous allons réaliser de grandes choses dans cette Coupe du monde : nous sommes solides défensivement et prêts à frapper en contre-attaque, comme le réclame Ancelotti, qui a apporté à la Seleção sa grande expérience et son palmarès impressionnant.»


  • Au sujet de Neymar

    « J'espère qu'il reviendra rapidement pour apporter sa contribution comme tous les autres. J'ai grandi en observant ses gestes, en imitant son style. Il a été une figure incontournable dans ma vie de jeune footballeur. Le football a besoin de lui, et nous aussi. J'espère qu'il se remettra rapidement ; j'ai l'impression que tout se passe pour le mieux. »


    Au sujet du Maroc

    « Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c’est que le Maroc s’est beaucoup amélioré ces dernières années : il suffit de penser à la dernière Coupe du monde, où il a terminé parmi les quatre premiers, puis à la dernière Coupe d’Afrique des nations qu’il a remportée. Il compte de grands joueurs : à Madrid, je vois Brahim Diaz tous les jours, et Hakimi a remporté les deux dernières Ligues des champions, il n’y a pas grand-chose à ajouter. »


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