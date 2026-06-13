Brésil, Vinicius : « Défense solide et contres-attaques fulgurantes, c’est exactement ce qu’Ancelotti attend de nous. »

À la veille du premier match du Brésil à la Coupe du monde 2026, prévu ce soir à minuit (heure italienne) contre le Maroc, Vinicius Junior s’est présenté en conférence de presse avant le sélectionneur Carlo Ancelotti.





« Les attentes sont énormes et je comprends que les gens veuillent nous voir rentrer à la maison avec la coupe », explique l’attaquant de l’équipe nationale brésilienne et du Real Madrid. « Nous avons mal entamé les éliminatoires et cela a ébranlé la confiance des supporters. Je sais que beaucoup ne nous considèrent pas comme favoris, mais aujourd’hui tout est remis à zéro. Je suis convaincu, tout comme mes coéquipiers, que nous pouvons réaliser un grand Mondial et offrir au peuple brésilien la joie qu’il attend depuis si longtemps. »





«Je suis convaincu que nous allons réaliser de grandes choses dans cette Coupe du monde : nous sommes solides défensivement et prêts à frapper en contre-attaque, comme le réclame Ancelotti, qui a apporté à la Seleção sa grande expérience et son palmarès impressionnant.»



