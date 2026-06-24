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Gianluca Minchiotti

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Brésil, Ancelotti : « Neymar est rétabli. Quant à Endrick... »

Brésil
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Endrick
C. Ancelotti

Le sélectionneur du Brésil s'exprime avant le match contre l'Écosse

Carlo Ancelotti, sélectionneur du Brésil, a confirmé à la veille de la troisième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde face à l’Écosse que Neymar était parfaitement rétabli : « Il affiche une attitude fantastique, il est prêt et pourrait jouer 90 minutes. Je suis vraiment satisfait de son état. C’est Rayan qui remplacera Raphinha, car c’est un joueur qui apporte de la profondeur au jeu, ce qui est essentiel pour nous. Quoi qu’il en soit, je dispose de nombreux joueurs et de nombreuses options. »





  • Concernant Endrick : « Endrick est capable de jouer n’importe quel match ; il peut intégrer le groupe dès la prochaine rencontre ou à tout autre moment, car il possède le niveau requis. Je perçois l’enthousiasme des supporters à son égard, mais demain Neymar sera aussi de la partie. Je ne sais pas s’ils feront plus de bruit pour Neymar ou pour Endrick : je parie qu’ils encourageront les deux… »

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