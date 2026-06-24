Brésil, Ancelotti : « Neymar est rétabli. Quant à Endrick... »

Carlo Ancelotti, sélectionneur du Brésil, a confirmé à la veille de la troisième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde face à l’Écosse que Neymar était parfaitement rétabli : « Il affiche une attitude fantastique, il est prêt et pourrait jouer 90 minutes. Je suis vraiment satisfait de son état. C’est Rayan qui remplacera Raphinha, car c’est un joueur qui apporte de la profondeur au jeu, ce qui est essentiel pour nous. Quoi qu’il en soit, je dispose de nombreux joueurs et de nombreuses options. »















