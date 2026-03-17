En ce jour de retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions, les yeux (et le cœur) de certains supporters italiens – dont les équipes ne sont pas engagées en Europe – se sont tournés vers le Championship, la deuxième division anglaise où se jouaient ce soir deux matchs en retard de la 36e journée. L'un des deux matchs opposait Watford à Wrexham ; sur le banc des locaux se trouvait l'ancien joueur de la Fiorentina et de la Roma, Edoardo Bove. Entré en jeu dans les dernières minutes de la rencontre, le milieu de terrain né en 2002 a inscrit son premier but en Angleterre dans le temps additionnel, scellant le score final à 3-1 pour son équipe.
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Bove marque son premier but avec Watford un mois après son retour sur le terrain
LE BUT DE BOVE
471 jours après ce match Fiorentina-Inter qui restera dans les mémoires pour le malaise d'Edoardo et les instants de peur qui ont suivi, Bove a retrouvé le plaisir de marquer un but. La joie, l'enthousiasme. L'étreinte des supporters, que le joueur est allé chercher en courant sous la tribune immédiatement après son but. L'action part d'une superbe percée de Mamadou Doumbia sur le flanc droit ; le joueur frappe du droit presque depuis la ligne de fond, le ballon heurte la barre transversale et finit hors de la surface de réparation ; Marc Ola tente sa chance d'un puissant tir du gauche mais touche à nouveau la barre, et le ballon atterrit dans les pieds de Bove qui, à quelques pas du but, marque son premier but avec Watford.
BOVE NE PEUT PLUS JOUER EN ITALIE
Pour des raisons réglementaires, Bove ne peut plus jouer en Italie, dans aucune compétition officielle : le 1er décembre 2024, le joueur a été victime d'un malaise sur le terrain lors du match de championnat opposant la Fiorentina à l'Inter ; les examens effectués par la suite ont révélé une arythmie ventriculaire maligne connue sous le nom de « torsion de pointe », à la suite de quoi un défibrillateur sous-cutané lui a été implanté, ce qui l'empêche désormais de fouler la pelouse dans n'importe quel championnat officiel italien, ni même sous le maillot de l'équipe nationale. Une situation similaire à celle de Christian Eriksen, et tout comme le milieu de terrain danois, Bove a lui aussi repris du service en Angleterre.