Bove marque son premier but avec Watford un mois après son retour sur le terrain

471 jours après ce match Fiorentina-Inter qui restera dans les mémoires pour le malaise d'Edoardo et les instants de peur qui ont suivi, Bove a retrouvé le plaisir de marquer un but. La joie, l'enthousiasme. L'étreinte des supporters, que le joueur est allé chercher en courant sous la tribune immédiatement après son but. L'action part d'une superbe percée de Mamadou Doumbia sur le flanc droit ; le joueur frappe du droit presque depuis la ligne de fond, le ballon heurte la barre transversale et finit hors de la surface de réparation ; Marc Ola tente sa chance d'un puissant tir du gauche mais touche à nouveau la barre, et le ballon atterrit dans les pieds de Bove qui, à quelques pas du but, marque son premier but avec Watford.