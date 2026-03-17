En ce jour de retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions, les yeux (et le cœur) de certains supporters italiens – dont les équipes ne sont pas engagées en Europe – se sont tournés vers le Championship, la deuxième division anglaise où se disputaient ce soir deux matchs en retard de la 36e journée. L'un des deux matchs opposait Watford à Wrexham ; sur le banc des locaux se trouvait l'ancien joueur de la Fiorentina et de la Roma, Edoardo Bove. Entré en jeu dans les dernières minutes du match, le milieu de terrain né en 2002 a inscrit son premier but en Angleterre dans le temps additionnel, scellant le score final à 3-1 pour son équipe.
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Bove marque son premier but avec Watford un mois après son retour sur le terrain
LE BUT DE BOVE
471 jours après ce match Fiorentina-Inter qui restera dans les mémoires pour le malaise d'Edoardo et les instants de peur qui ont suivi, Bove a retrouvé le plaisir de marquer un but. La joie, l'enthousiasme. L'étreinte des supporters, que le joueur est allé chercher en courant sous la tribune immédiatement après son but. L'action part d'une belle percée de Mamadou Doumbia sur le flanc droit, le joueur frappe du droit presque depuis la ligne de fond, le ballon heurte la barre transversale et finit hors de la surface de réparation ; Marc Ola tente sa chance d'un puissant tir du gauche mais touche à nouveau la barre, et le ballon atterrit dans les pieds de Bove qui, à quelques pas du but, marque son premier but avec Watford.
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