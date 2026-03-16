BordoCam : Inter-Atalanta et le but de Krstovic. Chivu : « C'est une faute évidente ». Manganiello : « Dumfries a glissé »

Et voici maintenant un aperçu du prochain épisode de BordoCam, diffusé par DAZN.

La reconstitution de Davide Bernardi commence par Dumfries qui, après avoir pris Sulemana, s'élance vers l'avant, l'ailier de l'Atalanta lui touchant le pied. L'entraîneur de l'Inter, Cristian Chivu, se précipite immédiatement vers le quatrième arbitre pour lui dire : « C'est une faute, c'est une faute, c'est une faute ».

Ederson, quant à lui, le milieu de terrain de l'Atalanta, affirme que Dumfries « a glissé », et c'est exactement ce que dit aussi Manganiello en s'adressant à Mkhitaryan. L'Arménien est incrédule et s'exclame : « Mais glissé, mon œil ! ».

Par la suite, Palladino tente de s'expliquer auprès de Chivu : « À mon avis, il a touché avec la main, mais il s'est jeté par terre ».

Par la suite, l'attention se porte sur l'expulsion de l'entraîneur nerazzurro. Dumfries se dirige vers le banc, montre sa chaussure, tandis que Chivu regarde la pointe du pied du Néerlandais et la montre au quatrième arbitre.

Il recommence, puis signale la poussée et se voit avertir par Manganiello pour être sorti de la zone technique. L'arbitre insiste : « S'il sort encore de la zone technique, je l'expulse. Attention, je l'expulse ». Dumfries proteste, puis le but est validé et le latéral néerlandais se demande comment c'est possible. Chivu entre sur le terrain après la validation du but et reçoit un carton rouge. En quittant le terrain, il se contente de dire : « C'est une faute de toute une vie », sans insulter Manganiello.

Enfin, avant le coup d'envoi, on entend Frattesi dire à Dumfries : « Denzi, on va en marquer un autre ».