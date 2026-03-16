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Gabriele Stragapede

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BordoCam : Inter-Atalanta et le but de Krstovic. Chivu : « C'est une faute évidente ». Manganiello : « Dumfries a glissé »

Un autre aperçu de ce que BordoCam va diffuser : zoom sur le but égalisateur de l'Atalanta contre l'Inter.

Les analyses de BordoCam sur DAZN ne se limitent pas au contact entre Davide Frattesi et Giorgio Scalvini (LIRE ICI LES ÉCHANGES), mais reviennent en détail sur ce qui s'est passé lors du but égalisateur attribué à Nikola Krstovic, qui a su reprendre au fond des filets le ballon repoussé de justesse par Sommer sur une frappe de Sulemana.

C'est justement l'ailier offensif des Bergamasques qui a été au centre d'un contact qui a fait débat pendant l'action, après avoir posé une main sur le dos de Denzel Dumfries. Pendant la diffusion en direct de Fuoriclasse, des images ont été diffusées qui illustrent mieux ce qui s'est passé.

  • L'ÉPISODE

    Revenons d'abord sur ce qui s'est passé au Meazza.

    Tout se passe à la 82e minute du match à San Siro : Zappacosta adresse une longue passe en profondeur à Krstovic qui prolonge vers Sulemana, qui semble en retard par rapport à Dumfries. Les deux joueurs entrent en contact, le Ghanéen pose une main sur le dos du Néerlandais et il y a un léger contact : Dumfries glisse et laisse la possession à l'adversaire, qui, à ce moment-là, tire, voit son tir repoussé par Sommer et l'attaquant monténégrin marque, Manganiello ne sanctionnant pas l'intervention.

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  • DE BORDOCAM

    Et voici maintenant un aperçu du prochain épisode de BordoCam, diffusé par DAZN.

    La reconstitution de Davide Bernardi commence par Dumfries qui, après avoir pris Sulemana, s'élance vers l'avant, l'ailier de l'Atalanta lui touchant le pied. L'entraîneur de l'Inter, Cristian Chivu, se précipite immédiatement vers le quatrième arbitre pour lui dire : « C'est une faute, c'est une faute, c'est une faute ».

    Ederson, quant à lui, le milieu de terrain de l'Atalanta, affirme que Dumfries « a glissé », et c'est exactement ce que dit aussi Manganiello en s'adressant à Mkhitaryan. L'Arménien est incrédule et s'exclame : « Mais glissé, mon œil ! ».

    Par la suite, Palladino tente de s'expliquer auprès de Chivu : « À mon avis, il a touché avec la main, mais il s'est jeté par terre ».

    Par la suite, l'attention se porte sur l'expulsion de l'entraîneur nerazzurro. Dumfries se dirige vers le banc, montre sa chaussure, tandis que Chivu regarde la pointe du pied du Néerlandais et la montre au quatrième arbitre.

    Il recommence, puis signale la poussée et se voit avertir par Manganiello pour être sorti de la zone technique. L'arbitre insiste : « S'il sort encore de la zone technique, je l'expulse. Attention, je l'expulse ». Dumfries proteste, puis le but est validé et le latéral néerlandais se demande comment c'est possible. Chivu entre sur le terrain après la validation du but et reçoit un carton rouge. En quittant le terrain, il se contente de dire : « C'est une faute de toute une vie », sans insulter Manganiello.

    Enfin, avant le coup d'envoi, on entend Frattesi dire à Dumfries : « Denzi, on va en marquer un autre ».

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