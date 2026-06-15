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SSC Napoli v AC Milan - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

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Bonera est nommé entraîneur de la Pro Vercelli

Pro Vercelli
Mercato
Serie C
D. Bonera

L'ancien défenseur du Milan AC prend les rênes de l'équipe piémontaise, en Serie C.

Daniele Bonera est le nouvel entraîneur de la Pro Vercelli, club de Serie C. L’ancien défenseur, né en 1981, a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2028 et succède à Michele Santoni, limogé le 9 juin dernier, selon les informations de Sportmediaset.


Formé à Brescia, il a ensuite porté les maillots de Parme, du Milan AC et de Villarreal, totalisant plus de 350 apparitions entre la Serie A, les compétitions européennes et la Liga espagnole. Avec le club lombard, il a remporté la Ligue des champions, la Serie A, la Supercoupe de l’UEFA, la Supercoupe d’Italie et la Coupe du monde des clubs. Il a également comptabilisé 16 sélections en équipe nationale italienne.


  • Après avoir raccroché les crampons, il a entamé une carrière d’entraîneur au Milan AC, intégrant le staff technique de Stefano Pioli et contribuant à la conquête du Scudetto lors de la saison 2021-2022. Il a ensuite pris les commandes du Milan Futuro en Serie C pour la saison 2024-2025, avant d’être limogé en janvier.


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