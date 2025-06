Bombe en approche ? Ce dossier que le père de Neymar cache sur le PSG !

Montpellier vs Paris Saint-Germain

Des révélations chocs sur le passage de Neymar au PSG pourraient bientôt éclater ! Son père promet de tout déballer... Que cache-t-il réellement ?

Le passage tumultueux de Neymar au Paris Saint-Germain a laissé des traces indélébiles, des sommets de gloire aux abîmes de la contestation. Si le joueur a depuis tourné la page, son père et agent, Neymar Senior, semble avoir encore des comptes à régler avec le club de la capitale. Dans une récente sortie médiatique au vitriol, ce dernier a laissé entendre qu'un lourd dossier, rempli de secrets et de non-dits sur les coulisses parisiennes, pourrait bientôt être révélé au grand jour. Une promesse qui sonne comme une menace et qui pourrait bien faire trembler les fondations du Parc des Princes. Que contient donc ce fameux "dossier" que le clan brésilien garde précieusement sous le coude ?