Après deux défaites cuisantes en championnat respectivement contre Gênes et Vérone, Bologne et Rome s'affrontent pour le match aller des huitièmes de finale de l'Europa League dans le derby italien : le match aller se déroulera au Dall'Ara, le match retour à l'Olimpico en raison du meilleur classement des Giallorossi dans la phase de championnat.
Bologne-Rome LIVE 0-0
BOLOGNE-ROME 0-0
BUTEURS : -
BOLOGNE (4-2-3-1) : Skorupski ; Joao Mario, Casale, Lucumi, Miranda ; Freuler, Pobega ; Bernardeschi, Ferguson, Rowe ; Castro. Entraîneur : Italiano
ROME (3-4-2-1) : Svilar, Ghilardi, N'Dicka, Celik ; Rensch, El Aynaoui, Cristante, Wesley ; Pisilli, Zaragoza ; Malen. Entraîneur : Gasperini
ARBITRE : Jablonski
AVERTISSEMENTS : -
EXCLUSIONS : -
