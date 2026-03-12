Bologne-Rome, les notes des Giallorossi : Pellegrini sauve tout, Celik est catastrophique

Svilar 6,5 – À la fin de la première mi-temps, il sauve le résultat grâce à un miracle sur un beau tir de Bernardeschi. Il se surpasse également face à Pobega à l'heure de jeu. Il prend des risques en sortant en fin de match, mais est sauvé par la barre transversale.

Celik 4,5 – On ne le voit pratiquement jamais à l'avant. Sur l'occasion du but, il se fait dépasser trop facilement par Rowe. Avant de sortir, il commet une autre erreur en offrant un autre ballon de but à Rowe (à partir de la 66e minute, Hermoso 6 : il apporte la détermination nécessaire dans un moment compliqué).

Ndicka 6,5 – Castro est un adversaire coriace, mais Evan prend rapidement ses marques. Il est sans aucun doute le meilleur de la défense giallorossa. Il commet très peu d'erreurs.

Ghilardi 5,5 – Il laisse Bernardeschi complètement seul lors du but. Meilleur sur la droite lorsque Hermoso entre en jeu.

Rensch 5,5 – Attentif en défense, mais il commet beaucoup d'erreurs en attaque, surtout dans la dernière passe (à partir de la 57e minute, Tsimikas 6 : il commet peu d'erreurs).

El Aynaoui 5 – La fatigue musculaire de Koné lui permet de devenir titulaire. Le jeu passe par lui, mais il fait tourner le ballon trop lentement et perd beaucoup de duels (à partir de la 66e minute, Pellegrini 7 : il marque le but de l'égalisation et sauve la Roma).

Pisilli 5,5 – Un pas en arrière par rapport à ses dernières sorties. Il est responsable, avec Celik, du but du 1-0 : il est trop mou dans son intervention sur Rowe. Il s'améliore en fin de match.

Wesley 5,5 – Il commence timidement et reçoit un carton jaune sévère en début de match pour une faute sur Joao Mario. Trop discret en première mi-temps, tant en attaque qu'en défense. À vingt minutes de la fin, il passe à droite, mais sa performance reste négative.

Cristante 6 – Il peine dans le milieu de terrain en première mi-temps, ratant plusieurs fois la dernière passe. En deuxième mi-temps, il revient en défense après la sortie d'El Aynaoui, protagoniste de l'égalisation grâce à un ballon récupéré.

Zaragoza 5 – Il est la surprise du début de match. Il est très discret pendant le premier quart d'heure et rate même deux corners, dont l'un donne lieu à une contre-attaque dangereuse pour la Roma. À la 18e minute, il rate le 1-0 puis disparaît (à partir de la 46e minute, Vaz 6 : il donne un peu de vivacité à l'attaque et la différence avec Zaragoza est abyssale).

Malen 6,5 – Avec Zaragoza à proximité, il est plus dans le vif du sujet que lors du match à Gênes. À la 18e minute, il sert un excellent ballon à Saragosse qui rate devant Skorupski. Il a sa première grande occasion à la 52e minute, mais il touche le poteau extérieur. Le but de Pellegrini arrive grâce à un beau jeu de sa part dans la surface. Peu après l'égalisation, il frôle l'avantage, le ballon est touché par Lucumì et finit sur le poteau.

Entraîneur Gasperini 6,5 – L'urgence en attaque est grande et on ne pouvait pas demander mieux.