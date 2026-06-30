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Gianluca Minchiotti

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Bologne : le jeune talent serbe Ugresic franchit des étapes encourageantes

Bologne
Mercato
O. Ugresic

Le marché des Felsinei change de nom

Le Bologna poursuit avec méthode son travail sur le marché des transferts, cherchant à renforcer immédiatement son effectif tout en misant sur des jeunes à fort potentiel. Le profil le plus surveillé est celui d’Ognjen Ugresic, milieu de terrain serbe né en 2006, appartenant au Partizan Belgrade et considéré comme l’un des talents émergents des Balkans.


Ce lundi, de nouveaux contacts ont eu lieu entre le club rossoblù et les parties impliquées dans les négociations, comme le rapporte Gianluca Di Marzio. Le dialogue se poursuit sans relâche et, selon les informations qui filtrent, l’optimisme grandit quant à la possibilité de parvenir à un accord dans les prochaines semaines. Le Bologna passe à la vitesse supérieure pour tenter de devancer la concurrence et s’offrir un jeune joueur prometteur sur lequel bâtir l’avenir.


  • Après une saison très positive sous le maillot du Partizan, Ugresic a fait preuve de qualités techniques, de personnalité et de régularité malgré son jeune âge. Au cours du championnat qui vient de s’achever, il a disputé 37 matchs, inscrivant 6 buts et délivrant 4 passes décisives, des chiffres qui confirment sa capacité à faire la différence tant dans la construction du jeu que dans les derniers mètres.


    La direction de Bologne suit donc de près l’évolution des négociations, déterminée à conclure l’opération et à ajouter à son effectif un milieu de terrain au potentiel prometteur. Les prochains jours s’annoncent décisifs pour savoir si les efforts du club italien aboutiront à un accord.


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