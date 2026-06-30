Bologne : le jeune talent serbe Ugresic franchit des étapes encourageantes

Le Bologna poursuit avec méthode son travail sur le marché des transferts, cherchant à renforcer immédiatement son effectif tout en misant sur des jeunes à fort potentiel. Le profil le plus surveillé est celui d’Ognjen Ugresic, milieu de terrain serbe né en 2006, appartenant au Partizan Belgrade et considéré comme l’un des talents émergents des Balkans.





Ce lundi, de nouveaux contacts ont eu lieu entre le club rossoblù et les parties impliquées dans les négociations, comme le rapporte Gianluca Di Marzio. Le dialogue se poursuit sans relâche et, selon les informations qui filtrent, l’optimisme grandit quant à la possibilité de parvenir à un accord dans les prochaines semaines. Le Bologna passe à la vitesse supérieure pour tenter de devancer la concurrence et s’offrir un jeune joueur prometteur sur lequel bâtir l’avenir.



