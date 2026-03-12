Petite opération pour Christian Vieri, qui a été hospitalisé pour subir une intervention chirurgicale au genou. C'est l'ancien attaquant lui-même qui en a parlé, racontant à ses nombreux followers ce qui lui était arrivé dans plusieurs stories Instagram. Bobo s'est fait photographier sur son lit d'hôpital, a rassuré tout le monde et a même montré le fragment d'os qui lui avait été retiré et qui le gênait depuis longtemps.
Bobo Vieri hospitalisé : il a été opéré, on lui a retiré un petit os
Avec un regard serein et en mimant le signe de la victoire avec ses doigts, l'ancien attaquant de l'Inter a commenté ainsi : « On m'a retiré un petit os qui se promenait dans mon genou ! ». Le fragment d'os avait la taille d'un petit caillou et était conservé dans un récipient transparent. L'opération de Vieri s'est déroulée avec succès et lui permettra de sortir rapidement de l'hôpital avant une courte période de convalescence. « Je serai prêt dans un mois pour le prochain tournoi de padel », a-t-il commenté avec ironie.
- L'un des meilleurs attaquants de son époque, Vieri a marqué 142 buts en 264 apparitions enSerie A, jouant pendant 14 saisons et pour 7 équipes différentes (Turin, Atalanta, Juventus, Lazio, Inter, Milan, Fiorentina). Aujourd'hui, il est commentateur pour Dazn, où il commente les grands matchs du championnat.
