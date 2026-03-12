Bobo Vieri hospitalisé : il a été opéré, on lui a retiré un petit os

Avec un regard serein et en mimant le signe de la victoire avec ses doigts, l'ancien attaquant de l'Inter a commenté ainsi : « On m'a retiré un petit os qui se promenait dans mon genou ! ». Le fragment d'os avait la taille d'un petit caillou et était conservé dans un récipient transparent. L'opération de Vieri s'est déroulée avec succès et lui permettra de sortir rapidement de l'hôpital avant une courte période de convalescence. « Je serai prêt dans un mois pour le prochain tournoi de padel », a-t-il commenté avec ironie.