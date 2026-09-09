Boban : « Inter, il manque quelque chose. Mourinho s’est perdu dans le défensivisme »

Zvonimir Boban, ancien milieu de terrain du Milan et de la sélection croate, ainsi qu’ancien dirigeant du Milan et actuel président du Dinamo Zagreb, a commenté sur Sky Sport la défaite de l’Inter sur le terrain du Real Madrid lors de la première journée de la phase de championnat de la Ligue des champions. Voici ses propos, tels que rapportés par FcInter1908.





« Le sentiment que dégage l’Inter sur la scène européenne, c’est qu’il lui manque quelque chose pour pouvoir rivaliser avec les plus grands clubs. Cela s’est encore vu ce soir, face à un Real étrange et désorganisé, avec peu d’équilibre mais beaucoup de qualité devant ; au final, il a gagné le match après s’être créé de nombreuses occasions. L’Inter en a aussi eu, et je crois qu’en revanche, l’Inter peut considérer sa prestation contre le Real comme une démonstration de personnalité, mais aussi d’une certaine force de l’équipe, qui est allée au Bernabéu et qui a dominé en première période. En seconde période, non, et le Real aurait pu prendre le large. En première période, l’Inter a joué le coup à fond : mais il fallait de la précision. C’est ce qui fait la différence au plus haut niveau. L’Inter a manqué de précision. Le Real a fini par l’emporter non sans mérite, mais le nul aurait été plus juste ».



