L'Inter s'inquiète (toujours) pour l'état de santé de Hakan Çalhanoğlu. Les Nerazzurri suivaient de près le match entre la Turquie et la Roumanie, demi-finale des barrages de qualification pour la prochaine Coupe du monde qui se déroulera du 10 juin au 19 juillet prochains, entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. La Turquie s'est imposée 1-0 grâce à un but de Kadioglu en seconde période, mais dans les dernières minutes du match, le milieu de terrain nerazzurro – qui a atteint lors de cette rencontre le cap des 103 sélections en équipe nationale, devenant ainsi le troisième joueur le plus capé – a dû être remplacé en raison d'un problème physique.
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Blessure de Calhanoglu avec la Turquie : son état de santé et les rumeurs concernant le match Inter-Roma
COMMENT VA CALHANOGLU ?
D'après les informations qui filtrent, il ne s'agirait pas d'une blessure grave, mais probablement d'un problème musculaire, car quelques minutes avant son remplacement, Calhanoglu se touchait déjà le mollet gauche, le même qui l'avait mis sur la touche en janvier après le match contre Naples. Le joueur restera avec la sélection nationale et passera dans les prochaines heures des examens spécifiques afin de déterminer s'il pourra être disponible pour la finale des barrages prévue contre le Kosovo mardi 31 mars à 20h45 : à ce jour, il ne devrait pas y avoir de problème, et ce remplacement pourrait bien avoir été un choix de précaution de la part du sélectionneur turc Vincenzo Montella.
EN VUE DU MATCH INTER-ROMA
Après ce match décisif contre le Kosovo – finale des barrages, dont le vainqueur se qualifie pour la Coupe du monde –, Calhanoglu et les autres internationaux rejoindront tous leurs clubs respectifs. À la reprise du championnat, l'Inter disputera un match au sommet contre la Roma à San Siro le jour de Pâques, dimanche 5 avril à 20h45. Cristian Chivu espère que son meneur de jeu reviendra à Milan en pleine forme et prêt à affronter l'équipe de Gasperini. S'il ne devait pas y parvenir, Piotr Zielinski pourrait le remplacer au poste de meneur de jeu.