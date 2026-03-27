Blessure de Calhanoglu avec la Turquie : son état de santé et les rumeurs concernant le match Inter-Roma

L'Inter s'inquiète (toujours) pour l'état de santé de Hakan Çalhanoğlu. Les Nerazzurri suivaient de près le match entre la Turquie et la Roumanie, demi-finale des barrages de qualification pour la prochaine Coupe du monde qui se déroulera du 10 juin au 19 juillet prochains, entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. La Turquie s'est imposée 1-0 grâce à un but de Kadioglu en seconde période, mais dans les dernières minutes du match, le milieu de terrain nerazzurro – qui a atteint lors de cette rencontre le cap des 103 sélections en équipe nationale, devenant ainsi le troisième joueur le plus capé – a dû être remplacé en raison d'un problème physique.



