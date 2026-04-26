Blessé, Kylian Mbappé aurait-il « assez » du Real Madrid ?

Mbappé, dont le contrat court jusqu’en 2029, a dû céder sa place à dix minutes de la fin du match, en raison de douleurs au genou, lors du match nul décevant contre le Real Betis. En son absence, les Madrilènes ont encaissé l’égalisation dans les derniers instants, ce qui a un peu plus éloigné le titre de champion. Le but d’Hector Bellerin a été précédé d’une faute présumée sur Ferland Mendy, qui a fait exploser l’entraîneur Álvaro Arbeloa, puis d’une erreur d’Antonio Rüdiger.

Après le coup de sifflet final, la colère a gagné les rangs des supporters madrilènes. Selon le journaliste Tomás Roncero, interrogé sur la radio Cadena SER, leur frustration tenait surtout au remplacement du Français : « Ils n’avaient pas l’impression que Mbappé était vraiment blessé quand il a quitté le terrain. On avait l’impression qu’il ne voulait pas se donner à fond. »

Le quotidien madrilène Marca a même titré : « Mbappé en a marre. » Selon le quotidien madrilène, cette lassitude viendrait, d’une part, de « ses problèmes physiques récurrents à l’approche de la Coupe du monde ». En mars, des rumeurs évoquaient déjà une erreur du staff médical, qui aurait examiné la mauvaise jambe du joueur. D’autre part, elle serait liée à « certaines excentricités » en coulisses : le joueur de 27 ans se montrerait de plus en plus agacé par certains de ses coéquipiers.