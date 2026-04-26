Selon les rapports, l’attaquant aurait tout simplement assez de son quotidien chez les Merengues.
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Blessé, Kylian Mbappé aurait-il « assez » du Real Madrid ?
Mbappé, dont le contrat court jusqu’en 2029, a dû céder sa place à dix minutes de la fin du match, en raison de douleurs au genou, lors du match nul décevant contre le Real Betis. En son absence, les Madrilènes ont encaissé l’égalisation dans les derniers instants, ce qui a un peu plus éloigné le titre de champion. Le but d’Hector Bellerin a été précédé d’une faute présumée sur Ferland Mendy, qui a fait exploser l’entraîneur Álvaro Arbeloa, puis d’une erreur d’Antonio Rüdiger.
Après le coup de sifflet final, la colère a gagné les rangs des supporters madrilènes. Selon le journaliste Tomás Roncero, interrogé sur la radio Cadena SER, leur frustration tenait surtout au remplacement du Français : « Ils n’avaient pas l’impression que Mbappé était vraiment blessé quand il a quitté le terrain. On avait l’impression qu’il ne voulait pas se donner à fond. »
Le quotidien madrilène Marca a même titré : « Mbappé en a marre. » Selon le quotidien madrilène, cette lassitude viendrait, d’une part, de « ses problèmes physiques récurrents à l’approche de la Coupe du monde ». En mars, des rumeurs évoquaient déjà une erreur du staff médical, qui aurait examiné la mauvaise jambe du joueur. D’autre part, elle serait liée à « certaines excentricités » en coulisses : le joueur de 27 ans se montrerait de plus en plus agacé par certains de ses coéquipiers.
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Mbappé : des tensions avec Bellingham, Vinicius et Arbeloa ?
Selon plusieurs sources, Jude Bellingham aurait été impliqué dans plusieurs altercations. Son attitude envers Arbeloa serait par ailleurs jugée peu professionnelle, et il n’apprécierait pas que le collectif privilégie Vinicius Junior. Depuis quelque temps, les relations entre les deux stars sont décrites comme tendues.
Selon Sky, le Brésilien serait tout de même sur le point de prolonger son contrat, qui court encore jusqu’en 2027. Il y a plus d’un an, Vinicius avait déjà annoncé publiquement qu’il signerait bientôt un nouveau bail avec le club madrilène, sans que cela se concrétise à ce jour.
Les principaux points de blocage auraient été ses relations tendues avec Xabi Alonso, prédécesseur d’Arbeloa, et ses exigences salariales. Selon plusieurs sources, le Brésilien aurait même accepté de faire des concessions pour que Mbappé demeure le joueur le mieux payé du club. Des bruits avaient un temps laissé entendre qu’il visait lui-même le sommet de la hiérarchie salariale des Merengues.
Une nouvelle qui devrait réjouir Mbappé : Arbeloa serait déjà sur le point d'être écarté.
Vinicius se sentirait à nouveau nettement plus valorisé sous la houlette d’Arbeloa. Cependant, le départ de ce dernier semble déjà acquis, après une saison probablement sans titre. En coulisses, la direction chercherait déjà son successeur, une perspective qui pourrait également réjouir Mbappé.
Selon les premières indiscrétions, le sélectionneur français Didier Deschamps, qui quittera son poste après la Coupe du monde, figurerait parmi les candidats étudiés ; un atout non négligeable puisqu’il connaît déjà parfaitement Mbappé.