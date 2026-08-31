La saison 2026-2027 de Liga a démarré de manière quelque peu désordonnée, le Real Madrid et Barcelone reprenant plus tard que les autres équipes. La troisième journée a jusqu’ici produit 30 buts, alors que deux matches restent encore à disputer lundi soir. Regardons de plus près l’ensemble des résultats.
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Bilan de la Liga : le Real Madrid étrille Malaga et met la pression sur le Barça
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Racing Santander 3-2 Elche
La soirée de vendredi a démarré de la meilleure des manières avec la victoire de Santander face à Elche au terme d’un thriller à cinq buts. L’attaquant marocain Yassir Zahiri a signé un superbe triplé en 15 minutes en première période, mais les visiteurs ont rendu la fin de match stressante en marquant deux fois en l’espace de deux minutes en seconde période. Santander compte désormais quatre points après trois rencontres. Elche est avant-dernier du classement avec un seul petit point pris en trois matches.
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Deportivo Alavés 1-0 Villarreal
L’attaquant argentin Lucas Boye a inscrit l’unique but de la rencontre, permettant à Alavés de rester invaincu grâce à une courte victoire 1-0 contre Villarreal au stade de Mendizorroza. Alavés compte sept points en trois matches et n’a concédé qu’un seul but lors de ces rencontres.
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Levante 5-2 Real Betis
Un festival offensif en seconde période de Levante lui a permis de battre le Real Betis 5-2 dans un duel spectaculaire à l’Estadio Ciudad de Valencia. L’ailier Roger Brugue s’est illustré côté local avec un doublé
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Real Sociedad 2-1 Espanyol
Star de la Coupe du monde, Mikel Oyarzabal a commencé à transposer cette forme au début de la nouvelle saison de Liga avec sa chère Real Sociedad. Le joueur de 29 ans a délivré les deux passes décisives lors de la victoire 2-1 de son équipe contre l’Espanyol ce week-end. Un succès qui a fait beaucoup de bien à la Real Sociedad, battue lors de ses deux premiers matches.
- AFP
Séville 1-3 Atlético de Madrid
Le champion du monde Alex Baena a brillé avec l’Atleti lors de son impressionnante victoire 3-1 à Séville. Le doublé de Baena, ajouté au but d’Ademola Lookman à la 26e minute, propulse les hommes de Diego Simeone à la deuxième place du classement avec sept points. L’attaquant argentin Julian Alvarez a de nouveau été écarté du groupe de l’Atleti alors qu’il pousse pour quitter le club.
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Real Madrid 4-0 Malaga
Le Real Madrid a poursuivi son début de saison parfait sous les ordres de son nouvel entraîneur Jose Mourinho avec une démonstration 4-0 infligée au promu Malaga. Jude Bellingham a ouvert le score grâce à un superbe numéro en solitaire, Kylian Mbappe et Arda Guler ont aussi trouvé le chemin des filets, tandis que l'ancien joueur de Liverpool Trent Alexander-Arnold a offert une passe décisive à Mbappe sur le but de la 30e minute grâce à un excellent centre fouetté. Alexander-Arnold, Antonio Rudiger, Eduardo Camavinga et Brahim Diaz ont tous intégré le onze de départ alors que Mourinho faisait tourner son effectif avant un calendrier chargé.
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Deportivo La Corogne 3-1 Valence
Le promu Depor a condamné Valence à sa deuxième défaite de la saison en s’imposant 3-1 au Riazor, avec le vétéran Pierre-Emerick Aubameyang parmi les buteurs pour les hôtes, qui restent invaincus après trois matches.
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Celta Vigo 0-2 Athletic Bilbao
Le Celta ne compte qu’un seul point après trois matches, à la suite de sa défaite 0-2 à domicile contre l’Athletic Bilbao. C’est un résultat bienvenu pour les visiteurs, qui prennent leurs premiers points de la saison.
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