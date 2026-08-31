Le Real Madrid a poursuivi son début de saison parfait sous les ordres de son nouvel entraîneur Jose Mourinho avec une démonstration 4-0 infligée au promu Malaga. Jude Bellingham a ouvert le score grâce à un superbe numéro en solitaire, Kylian Mbappe et Arda Guler ont aussi trouvé le chemin des filets, tandis que l'ancien joueur de Liverpool Trent Alexander-Arnold a offert une passe décisive à Mbappe sur le but de la 30e minute grâce à un excellent centre fouetté. Alexander-Arnold, Antonio Rudiger, Eduardo Camavinga et Brahim Diaz ont tous intégré le onze de départ alors que Mourinho faisait tourner son effectif avant un calendrier chargé.