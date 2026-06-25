Selon Marca, Alessandro Bastoni, défenseur central de l’Inter Milan, serait désormais la priorité du « Special One » pour renforcer la charnière centrale. Les Nerazzurri réclameraient toutefois au moins 70 millions d’euros pour le joueur de 27 ans, longtemps courtisé par Hansi Flick pour le FC Barcelone. Les Merengues s’intéresseraient aussi à Piero Hincapie, arrière gauche de l’Arsenal FC.
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Bien que cela puisse paraître macabre, le BVB « profite » indirectement de la grave blessure de Nico Schlotterbeck
Dès avant la Coupe du monde, lejournal Bild révélait que José Mourinho était un grand admirateur de Nico Schlotterbeck, poussant les Merengues à envisager une offre pour le défenseur allemand.
Contexte : le Real fait partie des trois clubs pour lesquels une clause de résiliation du nouveau contrat du défenseur, valable jusqu’à la finale du 19 juillet, est activable. Madrid, Liverpool et une troisième formation non dévoilée pourraient donc recruter Schlotterbeck cet été contre un chèque de 50 à 60 millions d’euros, malgré sa prolongation jusqu’en 2031.
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Au Real Madrid, la cote de Schlotterbeck aurait baissé, notamment en raison de sa blessure.
Malgré les arrivées de Bernardo Silva, Marc Cucurella et Ibrahima Konaté, José Mourinho estime que le Real Madrid doit encore se renforcer pour la saison à venir, et il cible particulièrement l’axe défensif. En attendant, le club s’apprête à laisser partir le défenseur central Raul Asencio.
Schlotterbeck figure toujours parmi les candidats, mais sa grave blessure à la cheville, contractée dès le deuxième match de groupe de la Coupe du monde contre la Côte d’Ivoire, aurait fait baisser sa cote auprès de Mourinho. Le défenseur souffre d’une déchirure du ligament médial et sera absent non seulement pour le reste du tournoi, mais aussi probablement durant les trois prochains mois.
Par ailleurs, le technicien portugais souhaite renforcer l’entrejeu madrilène et aurait coché les noms d’Enzo Fernández (Chelsea) et de Mateus Fernandes (West Ham) comme pistes prioritaires.