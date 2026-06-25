Bien que cela puisse paraître macabre, le BVB « profite » indirectement de la grave blessure de Nico Schlotterbeck

Malgré les arrivées de Bernardo Silva, Marc Cucurella et Ibrahima Konaté, José Mourinho estime que le Real Madrid doit encore se renforcer pour la saison à venir, et il cible particulièrement l’axe défensif. En attendant, le club s’apprête à laisser partir le défenseur central Raul Asencio.

Schlotterbeck figure toujours parmi les candidats, mais sa grave blessure à la cheville, contractée dès le deuxième match de groupe de la Coupe du monde contre la Côte d’Ivoire, aurait fait baisser sa cote auprès de Mourinho. Le défenseur souffre d’une déchirure du ligament médial et sera absent non seulement pour le reste du tournoi, mais aussi probablement durant les trois prochains mois.

Par ailleurs, le technicien portugais souhaite renforcer l’entrejeu madrilène et aurait coché les noms d’Enzo Fernández (Chelsea) et de Mateus Fernandes (West Ham) comme pistes prioritaires.