Bianchedi chef de délégation de l’Italie, le CONI : « Vérifications d’incompatibilité »

« Aucun conflit d’intérêts n’est constaté dans la nomination de Diana Bianchedi, vice-présidente et membre de la Giunta du Coni, à la tête de la délégation de l’équipe d’Italie de football ». Des sources de la Figc clarifient auprès de l’Ansa la position de la fédération après le communiqué du Coni.





Les sources de la Figc soulignent, comme le rapporte l’Ansa : « Il n’existe ni norme étatique ni disposition statutaire prévoyant expressément une incompatibilité entre le rôle de membre de la Giunta du Coni et une fonction fédérale ; et il n’est pas non plus considéré que cette fonction puisse constituer le conflit d’intérêts permanent mentionné à l’article 7 des statuts du Coni. Il s’agit d’un rôle de simple représentation. De plus, la fonction confiée à Bianchedi est considérée comme une simple mission de représentation et d’accompagnement institutionnel de l’équipe d’Italie et de la Figc ».