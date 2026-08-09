La nomination de Diana Bianchedi à la tête de la délégation de l’Italie, annoncée par le président de la FIGC, Giovanni Malagò, dans le cadre de l’entretien accordé ce matin à la Gazzetta dello Sport,déclenche les vérifications d’« opportunité et d’éventuelle incompatibilité » de la part du CONI.
Traduit par
Bianchedi chef de délégation de l’Italie, le CONI : « Vérifications d’incompatibilité »
LE COMMUNIQUÉ DU CONI
Sur le site du Comité olympique italien, la note indique : « En relation avec ce qui a été publié par certains organes de presse concernant une importante fonction annoncée au sein de la FIGC pour le vice-président vicariant du CONI, conformément aux Statuts et aux lois en vigueur, les services concernés et les organismes compétents ont rapidement été saisis afin d’évaluer d’éventuels aspects d’opportunité, d’inconferabilité et d’incompatibilité, afin de protéger la Giunta Nazionale ».
LA RÉPLIQUE DE LA FIGC
« Aucun conflit d’intérêts n’est constaté dans la nomination de Diana Bianchedi, vice-présidente et membre de la Giunta du Coni, à la tête de la délégation de l’équipe d’Italie de football ». Des sources de la Figc clarifient auprès de l’Ansa la position de la fédération après le communiqué du Coni.
Les sources de la Figc soulignent, comme le rapporte l’Ansa : « Il n’existe ni norme étatique ni disposition statutaire prévoyant expressément une incompatibilité entre le rôle de membre de la Giunta du Coni et une fonction fédérale ; et il n’est pas non plus considéré que cette fonction puisse constituer le conflit d’intérêts permanent mentionné à l’article 7 des statuts du Coni. Il s’agit d’un rôle de simple représentation. De plus, la fonction confiée à Bianchedi est considérée comme une simple mission de représentation et d’accompagnement institutionnel de l’équipe d’Italie et de la Figc ».
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles