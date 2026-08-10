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Gianluca Minchiotti

Traduit par

Bezos achète un tiers de Liverpool

Liverpool

Un consortium comprenant le fondateur d’Amazon prêt à entrer chez les Reds

Un consortium qui inclut le fondateur d’Amazon Jeff Bezos est proche de conclure un accord pour l’acquisition d’environ un tiers des parts du Liverpool Football Club.



  • C’est ce qu’écrit Sky News. Selon les informations obtenues par le média britannique, et relayées par l’Ansa, Fenway Sports Group (FSG), actionnaire majoritaire du club d’Anfield depuis 2010, se préparerait à annoncer la transaction dès cette semaine.


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