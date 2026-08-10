Un consortium qui inclut le fondateur d’Amazon Jeff Bezos est proche de conclure un accord pour l’acquisition d’environ un tiers des parts du Liverpool Football Club.
AFP
Traduit par
Bezos achète un tiers de Liverpool
C’est ce qu’écrit Sky News. Selon les informations obtenues par le média britannique, et relayées par l’Ansa, Fenway Sports Group (FSG), actionnaire majoritaire du club d’Anfield depuis 2010, se préparerait à annoncer la transaction dès cette semaine.
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