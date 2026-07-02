Beticovic confirme la présence de Luka Zidane pour affronter la Suisse

L’équipe nationale algérienne aborde son match face à la Suisse, programmé vendredi à 6h00 (heure de La Mecque), pour le compte des 32es de finale de la Coupe du monde.

Sous la houlette de leur sélectionneur Vladimir Petković, les Fennecs espèrent décrocher leur billet pour les huitièmes de finale afin d’affronter le vainqueur de la rencontre Colombie-Ghana.

Selon La Gazette du Fennec, Petković a déjà arrêté, à 90 %, le onze qui affrontera la Suisse.

Selon le média, la rencontre amicale face à l’Autriche, conclue sur le score de 3-3, a permis au technicien de peaufiner son schéma tactique et de prévoir seulement quelques retouches.

Bien que le gardien Oussama Benbout ait disputé le dernier match, sa prestation modeste ne joue pas en sa faveur ; c’est pourquoi Luka Zidane pourrait retrouver sa place dans les cages face à la Suisse.

En défense, le duo central Issa Mandi – Rami Bensebaïni devrait être reconduit.