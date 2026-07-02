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Jordan v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Beticovic confirme la présence de Luka Zidane pour affronter la Suisse

Suisse vs Algérie
Suisse
Algérie
Coupe du monde
L. Zidane
V. Petkovic
Algérie

L’équipe nationale algérienne aborde son match face à la Suisse, programmé vendredi à 6h00 (heure de La Mecque), pour le compte des 32es de finale de la Coupe du monde.

Sous la houlette de leur sélectionneur Vladimir Petković, les Fennecs espèrent décrocher leur billet pour les huitièmes de finale afin d’affronter le vainqueur de la rencontre Colombie-Ghana.

Selon La Gazette du Fennec, Petković a déjà arrêté, à 90 %, le onze qui affrontera la Suisse.

Selon le média, la rencontre amicale face à l’Autriche, conclue sur le score de 3-3, a permis au technicien de peaufiner son schéma tactique et de prévoir seulement quelques retouches.

Bien que le gardien Oussama Benbout ait disputé le dernier match, sa prestation modeste ne joue pas en sa faveur ; c’est pourquoi Luka Zidane pourrait retrouver sa place dans les cages face à la Suisse.

En défense, le duo central Issa Mandi – Rami Bensebaïni devrait être reconduit.

  • FBL-WC-2026-MATCH69-ALG-AUTAFP

    Aouar, Mahrez et Guiri composent le trio offensif.

    Sur les côtés, Belkalai devrait occuper le poste d’arrière droit après avoir nettement amélioré son niveau de jeu, tandis que Rayan Aït Nouri devrait retrouver sa place sur le flanc gauche.

    Au milieu de terrain, le duo Fares Chaibi-Nabil Bentaleb, auteur d’une prestation convaincante face à l’Autriche, aborde la rencontre en position de force et devrait logiquement conserver sa place dans le onze de départ.

    Ce choix tactique devrait logiquement maintenir Hicham Boudaoui sur le banc.

    Ibrahim Mazza, l’un des joueurs phares de la sélection algérienne, sera chargé de la création du jeu dans un rôle avancé, juste derrière les attaquants.

    Devant, en l’absence toujours justifiée par une blessure de Mohamed Lamine Amoura, Houssem Aouar devrait conserver son couloir gauche, tandis qu’Amine Gouiri occupera la pointe et que le capitaine Riyad Mahrez animera le côté droit.

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