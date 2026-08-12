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Gianluca Minchiotti

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Besiktas sur Miretti : les conditions de la Juventus

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Le club turc pense au milieu de terrain de la Juventus, qui plaît à Italiano

Depuis la Turquie, l’information de l’intérêt de Besiktas pour Fabio Miretti fait surface. Le club du président Serdar Adali, après avoir bouclé l’opération Dusan Vlahovic, regarde encore du côté de la Juventus et a demandé des renseignements sur le milieu de terrain né en 2003.


Selon le journaliste turc Burak Özdemir, Besiktas a bougé ces dernières heures pour recueillir des informations sur Miretti. La Juventus a ouvert la porte à la possibilité d’un transfert, mais à ses propres conditions : le club turinois n’envisage un départ qu’à titre définitif.


Vincenzo Italiano, entraîneur de Besiktas, pousserait pour l’arrivée du milieu de terrain, lui qui connaît bien Miretti et en apprécie les caractéristiques.

  • Pendant ce temps, Vlahovic est attendu aujourd’hui à Istanbul pour finaliser son transfert à Besiktas. Le club turc, cependant, ne semble pas vouloir s’arrêter à l’attaquant serbe, arrivé en fin de contrat avec la Juventus le 30 juin, et a également ciblé un autre joueur de la Juventus, Miretti, né en 2003, dont le contrat avec la Vieille Dame expire en 2028 et qui est évalué par Carnevali et Massara à environ 15 millions.

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