Besiktas sur Miretti : les conditions de la Juventus

Depuis la Turquie, l’information de l’intérêt de Besiktas pour Fabio Miretti fait surface. Le club du président Serdar Adali, après avoir bouclé l’opération Dusan Vlahovic, regarde encore du côté de la Juventus et a demandé des renseignements sur le milieu de terrain né en 2003.





Selon le journaliste turc Burak Özdemir, Besiktas a bougé ces dernières heures pour recueillir des informations sur Miretti. La Juventus a ouvert la porte à la possibilité d’un transfert, mais à ses propres conditions : le club turinois n’envisage un départ qu’à titre définitif.





Vincenzo Italiano, entraîneur de Besiktas, pousserait pour l’arrivée du milieu de terrain, lui qui connaît bien Miretti et en apprécie les caractéristiques.