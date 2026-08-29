Entretien accordé à Repubblica par le milieu de terrain de 21 ans de Parme, Benjamin Cremaschi, d’origines italiennes et de parents argentins, né et grandi à Miami. Avant de rejoindre l’Italie, il a été coéquipier de Lionel Messi à l’Inter Miami : « La première fois que j’ai vu Messi ? C’était tôt le matin. J’étais déjà à l’Inter Miami depuis six mois, lui venait d’arriver du Psg. Je me gare au centre sportif et je le vois, il était avec ses trois enfants. Je ne savais pas quoi faire, alors j’ai appelé ma mère, qui m’a conseillé d’aller me présenter, puisqu’il n’y avait personne dans les parages et que c’était le bon moment pour ne pas déranger. Je l’ai fait et la chose incroyable, c’est qu’il savait déjà qui j’étais ».
Traduit par
Benjamin Cremaschi, de Miami à Parme : « J’ai demandé à ma mère comment faire pour me présenter à Messi »
RESPECT À L’ENTRAÎNEMENT
« Lui ai-je déjà pris le ballon à l’entraînement ? Non, pour deux raisons : d’abord parce qu’il serait presque impossible de le lui prendre, ensuite parce que nous ne voulons surtout pas risquer de lui faire mal avec un tacle lors d’une opposition à l’entraînement. Nous nous arrêtons tous avant que cela n’arrive. »
POURQUOI IL A CHOISI LES ÉTATS-UNIS
« Je me sens autant argentin qu’américain. Mes parents, mes amis parlent tous espagnol, et la Floride elle-même est un État très latin. Nous en avons beaucoup discuté aussi en famille, j’ai eu beaucoup de doutes, puis à la fin nous avons décidé d’opter pour les États-Unis »
Quel joueur est Cremaschi
« Moi, j’aime faire un peu de tout. D’ailleurs, mes références sont des joueurs comme Valverde, Llorente, Reece James : je pense que c’est un avantage de se mettre à la disposition de l’entraîneur pour remplir de nombreuses fonctions, et c’est grâce à cette polyvalence que j’ai mérité les Jeux olympiques. »
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