Entretien accordé à Repubblica par le milieu de terrain de 21 ans de Parme, Benjamin Cremaschi, d’origines italiennes et de parents argentins, né et grandi à Miami. Avant de rejoindre l’Italie, il a été coéquipier de Lionel Messi à l’Inter Miami : « La première fois que j’ai vu Messi ? C’était tôt le matin. J’étais déjà à l’Inter Miami depuis six mois, lui venait d’arriver du Psg. Je me gare au centre sportif et je le vois, il était avec ses trois enfants. Je ne savais pas quoi faire, alors j’ai appelé ma mère, qui m’a conseillé d’aller me présenter, puisqu’il n’y avait personne dans les parages et que c’était le bon moment pour ne pas déranger. Je l’ai fait et la chose incroyable, c’est qu’il savait déjà qui j’étais ».