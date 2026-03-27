Ben White sifflé par les supporters anglais lors de sa première sélection avec les Three Lions depuis 2022

Dans une scène qui a divisé les supporters de Wembley, White a été bruyamment hué par les fans anglais lors de sa première apparition sous le maillot des Three Lions depuis le début de son exil volontaire en 2022.

Le défenseur de 28 ans a été fait entrer par le sélectionneur Thomas Tuchel à la 69e minute pour remplacer Fikayo Tomori lors du match amical contre l'Uruguay.

Cet accueil hostile a rappelé de manière frappante le ressentiment persistant de certains supporters à l'égard de la décision de White de quitter l'équipe pendant la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Il n'a toutefois fallu que 12 minutes à White pour faire taire ses détracteurs, en trouvant le chemin des filets à bout portant après un corner de Cole Palmer dévié par Dominic Calvert-Lewin, permettant ainsi à l'Angleterre de prendre l'avantage.



