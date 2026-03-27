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Ben White sifflé par les supporters anglais lors de sa première sélection avec les Three Lions depuis 2022
Un retour mouvementé à Wembley
Dans une scène qui a divisé les supporters de Wembley, White a été bruyamment hué par les fans anglais lors de sa première apparition sous le maillot des Three Lions depuis le début de son exil volontaire en 2022.
Le défenseur de 28 ans a été fait entrer par le sélectionneur Thomas Tuchel à la 69e minute pour remplacer Fikayo Tomori lors du match amical contre l'Uruguay.
Cet accueil hostile a rappelé de manière frappante le ressentiment persistant de certains supporters à l'égard de la décision de White de quitter l'équipe pendant la Coupe du monde 2022 au Qatar.
Il n'a toutefois fallu que 12 minutes à White pour faire taire ses détracteurs, en trouvant le chemin des filets à bout portant après un corner de Cole Palmer dévié par Dominic Calvert-Lewin, permettant ainsi à l'Angleterre de prendre l'avantage.
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Les origines d'un exil de longue date
Le départ controversé de White du stage de l'équipe nationale il y a quatre ans aurait été provoqué par une altercation avec l'ancien assistant de Gareth Southgate, Steve Holland. La dispute aurait éclaté après que Holland eut remis en question l'intérêt de White pour le football devant ses coéquipiers, en comparant sa préparation à celle du défenseur de Manchester City, Kyle Walker.
Le joueur d'Arsenal, qui a déjà admis ne pas avoir été fan de football dans son enfance et ne pas regarder de matchs pendant son temps libre, aurait été profondément bouleversé par le caractère public de cet échange.
À la suite de cet incident, il a fait parler de lui en programmant son mariage avec Milly Adams en 2023 pendant une trêve internationale, signalant ainsi son intention de ne pas revenir sous l'ancien régime d'entraîneurs.
Défendre la décision « courageuse » de se retirer
Alors que les supporters présents à Wembley ont fait part de leur frustration, l'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, s'est montré un fervent défenseur des choix du joueur. Arteta avait auparavant qualifié la décision de White de se retirer de la sélection nationale d'acte de courage plutôt que d'un manque d'engagement envers son pays.
Le patron des Gunners a déclaré : « Ce n'était certainement pas ça. C'était tout le contraire : simplement faire face à la situation et dire : "Je ne peux pas gérer ça en ce moment, et je ne suis pas la personne la mieux placée pour représenter le pays dans l'état d'esprit où je me trouve actuellement". Pour moi, c'était tout le contraire. Je pense que peu de gens auraient fait ça. »
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La voie à suivre sous la direction de Tuchel
La nomination de Tuchel a ouvert la voie à une réconciliation que beaucoup pensaient impossible. White a été appelé en renfort de dernière minute pour remplacer Jarell Quansah, blessé, mettant ainsi fin à une période durant laquelle il avait refusé plusieurs convocations de Southgate. Selon certaines informations, des mois de discussions entre Tuchel et le défenseur auraient été nécessaires pour faciliter son retour.
Malgré les réactions négatives initiales dans les tribunes, le staff technique anglais sera encouragé par l'impact de White sur le match. Son but a permis de débloquer une situation qui s'annonçait difficile pour les Three Lions, même si le penalty qu'il a concédé en fin de match s'est avéré coûteux.