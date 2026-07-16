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Jude Bellingham England 2:1Getty Images
Gianluca Minchiotti

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Bellingham met fin à la polémique : « Je n'ai aucun problème avec Messi, c'est un privilège de l'affronter. »

Angleterre
Coupe du monde
J. Bellingham

Le numéro 10 de l’équipe d’Angleterre réagit au prétendu accrochage avec Messi lors du match face à l’Argentine.

Après la demi-finale de laCoupe du monde remportée par l’Argentine face à l’Angleterre sur le score de 2-1, après avoir été menée au score, Jude Bellingham a clarifié le prétendu désaccord entre lui et Lionel Messi sur la pelouse de l’Atlanta Stadium : « Il n’y avait aucun problème avec Messi. Nous discutionssimplement d’un tir repoussé, il n’y avait en réalité rien de grave. »


  • Bellingham ajoute : « Je suis sûr que tout le monde va en faire tout un plat, mais pour moi, il n'y avait rien de particulier. »


    « Pour moi, ce fut un privilège d’affronter Leo », conclut le numéro 10 de l’équipe nationale anglaise.


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