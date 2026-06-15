Belgique-Égypte : 0-0

BUTEURS : –

La Belgique entame son parcours en Coupe du monde 2026 face à l’Égypte au Seattle Stadium, dans un match du groupe G déjà crucial pour les deux équipes. Les Diables Rouges de Rudi Garcia visent une victoire d’entrée pour s’imposer comme la force dominante de la poule, tandis que les Pharaons aspirent à réécrire leur histoire dans la compétition.

Les Belges, qui ont réussi leur transition générationnelle, peuvent s’appuyer sur un milieu de terrain de qualité mené par Kevin De Bruyne, ainsi que sur Jeremy Doku, auteur d’une préparation convaincante et déjà présenté comme l’un des ailiers les plus imprévisibles du tournoi. L’ancien défenseur de Tottenham Toby Alderweireld a qualifié Doku de « pur football », soulignant sa capacité à mettre en difficulté n’importe quelle défense grâce à son accélération et ses dribbles.

De son côté, l’Égypte débarque à Seattle avec son arme fatale : Mohamed Salah. Pour la star de Liverpool, cette Coupe du monde a une saveur particulière ; ce pourrait être sa dernière chance de laisser une empreinte durable dans le plus grand tournoi de la planète. Déçu par l’édition 2018 en Russie, le groupe égyptien, de retour sur le devant de la scène après avoir manqué 2022, entend cette fois marquer les esprits.

Hossam Hassan a façonné un groupe difficile à manœuvrer, conçu pour étouffer la créativité adverse puis partir en transition rapide. Le plan est clair : défendre avec discipline et exploiter les contres pour lancer Salah et Omar Marmoush.

Garcia devra donc doser l’impulsion offensive de ses joueurs sans exposer sa défense aux contres égyptiens. Un duel entre la fantaisie belge et la solidité africaine qui s’annonce tactique et intense, digne d’un match d’ouverture de Coupe du monde.







