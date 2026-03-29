Barcelone serait prête à proposer un nouveau contrat à Robert Lewandowski, à une condition essentielle

Le FC Barcelone a défini une stratégie claire concernant Lewandowski, dont le contrat expire le 30 juin. Selon Fabrizio Romano, le club catalan serait tout à fait disposé à retenir l'attaquant en lui proposant une prolongation d'un an afin d'assurer la stabilité au poste d'avant-centre. Le club met en balance son impact sur le terrain et sa situation financière délicate. Bien qu'il ait endossé un rôle légèrement plus secondaire, il a tout de même réussi à marquer 16 buts et à délivrer trois passes décisives en 37 matches toutes compétitions confondues cette saison, prouvant ainsi la qualité durable de son jeu.