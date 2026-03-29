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Barcelone serait prête à proposer un nouveau contrat à Robert Lewandowski, à une condition essentielle
Le projet du Barça pour le vétéran buteur
Le FC Barcelone a défini une stratégie claire concernant Lewandowski, dont le contrat expire le 30 juin. Selon Fabrizio Romano, le club catalan serait tout à fait disposé à retenir l'attaquant en lui proposant une prolongation d'un an afin d'assurer la stabilité au poste d'avant-centre. Le club met en balance son impact sur le terrain et sa situation financière délicate. Bien qu'il ait endossé un rôle légèrement plus secondaire, il a tout de même réussi à marquer 16 buts et à délivrer trois passes décisives en 37 matches toutes compétitions confondues cette saison, prouvant ainsi la qualité durable de son jeu.
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Les conditions financières pour un renouvellement
Selon Romano, l'offre du Barça s'accompagne d'une condition majeure concernant son salaire. Depuis son arrivée en provenance du Bayern Munich à l'été 2022 pour 45 millions d'euros, Lewandowski s'est révélé être un investissement spectaculaire, avec 117 buts marqués et 23 passes décisives en 184 apparitions. Cependant, le joueur de 37 ans figure actuellement parmi les mieux payés du club. La direction estime qu'une réduction de salaire est indispensable pour que le renouvellement de son contrat ait un sens d'un point de vue commercial.
Intérêt manifesté par la MLS et l'Arabie saoudite
Romano a également confirmé que Lewandowski suscitait l'intérêt d'autres clubs. Il a écrit dans sa publication sur Instagram : « Des clubs européens, saoudiens et surtout de la MLS sont déjà en contact avec l'entourage de Lewandowski – toutes les propositions seront examinées si Robert décidait de tourner la page. » Lewandowski n'a pas encore confirmé où il comptait jouer la saison prochaine.
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Et maintenant ?
La balle est désormais dans le camp du capitaine polonais, qui réfléchit aux dernières années de sa brillante carrière. Il doit décider s'il accepte une baisse de salaire pour rester au club ou s'il part à la recherche d'une nouvelle aventure. Pour l'instant, cependant, il reste pleinement engagé envers le Barça et espère pouvoir disputer le prochain match de Liga contre l'Atlético de Madrid.