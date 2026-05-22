Barcelone s’apprête à lancer une offre pour recruter Cristian Romero, Tottenham ayant déjà fixé son prix

Le FC Barcelone accentue sa pression sur le dossier Romero, défenseur central de Tottenham, alors qu’il poursuit sa quête de renfort défensif pour la saison prochaine. D’après *Sport*, le directeur sportif Deco a fait de l’international argentin sa cible prioritaire, après avoir abandonné la piste menant à Alessandro Bastoni.

Le club catalan, qui refuse de dépenser massivement pour un défenseur central car ses priorités financières concernent l’attaque et l’avenir de Marcus Rashford, a toutefois obtenu le feu vert de son staff technique pour recruter Romero si le coût global reste raisonnable.

La situation délicate de Tottenham en championnat pourrait peser lourd dans les discussions : les Spurs luttent encore pour assurer leur maintien et leur performance lors de la dernière journée face à Everton pourrait faire varier la valeur estimée du joueur. Quoi qu’il arrive, Barcelone estime que le défenseur est prêt à partir.