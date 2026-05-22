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Barcelone s’apprête à lancer une offre pour recruter Cristian Romero, Tottenham ayant déjà fixé son prix
La situation de Tottenham pourrait influer sur le dossier Romero
Le FC Barcelone accentue sa pression sur le dossier Romero, défenseur central de Tottenham, alors qu’il poursuit sa quête de renfort défensif pour la saison prochaine. D’après *Sport*, le directeur sportif Deco a fait de l’international argentin sa cible prioritaire, après avoir abandonné la piste menant à Alessandro Bastoni.
Le club catalan, qui refuse de dépenser massivement pour un défenseur central car ses priorités financières concernent l’attaque et l’avenir de Marcus Rashford, a toutefois obtenu le feu vert de son staff technique pour recruter Romero si le coût global reste raisonnable.
La situation délicate de Tottenham en championnat pourrait peser lourd dans les discussions : les Spurs luttent encore pour assurer leur maintien et leur performance lors de la dernière journée face à Everton pourrait faire varier la valeur estimée du joueur. Quoi qu’il arrive, Barcelone estime que le défenseur est prêt à partir.
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Barcelone refuse de s'aligner sur l'évaluation actuelle
Selon ce rapport, le Barça s’attend à ce que Romero quitte Tottenham cet été, même si son prix pourrait varier considérablement selon que l’équipe londonienne soit reléguée ou non. Les Spurs réclament actuellement au moins 60 millions d’euros si le club reste en Premier League. Toutefois, le club catalan n’a pas l’intention de payer une telle somme et espère que la volonté de l’attaquant de partir fera baisser le prix, quitte à inclure un joueur dans la transaction.
Les tensions à Tottenham redonnent espoir au Barça
Les relations entre Romero et Tottenham seraient tendues. Le défenseur se remet actuellement d’une blessure au genou en Argentine, dans les installations de son ancien club, Belgrano, plutôt que de rester en Angleterre pendant la lutte pour le maintien des Spurs. Cette situation aurait frustré une partie des supporters de Tottenham et alimenté davantage les spéculations concernant son avenir.
Le Barça estime que son leadership et son style agressif s’intègrent parfaitement au système de Hansi Flick. Toutefois, le club catalan garde un œil sur d’autres pistes, dont le défenseur de la Roma Evan Ndicka, tout en étudiant des opportunités plus économiques en Saudi Pro League.
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Le Barça attend que les conditions du marché évoluent
Le FC Barcelone privilégierait les renforts offensifs avant d’investir lourdingue dans la défense. Un éventuel transfert de Romero dépendra donc du classement final de Tottenham en championnat et de la volonté des Spurs d’assouplir leurs exigences. L’Atlético de Madrid suit aussi de près la situation du joueur, ce qui pourrait contraindre le Barça à affronter de la concurrence si le défenseur se libérait officiellement plus tard durant le mercato estival.