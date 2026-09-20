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Barcelone redoute la malédiction : Ancelotti menace la meilleure version de Raphinha

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C. Ancelotti
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Le Brésilien Raphinha est l'une des principales armes du FC Barcelone cette saison, après son explosion offensive sans précédent.

Hans Flick, l'entraîneur du Barça, a réussi à repositionner Raphinha au poste d'avant-centre, afin de compenser les départs de Robert Lewandowski et Ferran Torres.

Grâce au plan de Flick, Raphinha s'est transformé en une machine à buts insatiable, inscrivant 14 buts lors des 8 premiers matches de cette saison toutes compétitions confondues, pour un temps de jeu total de 626 minutes.

Raphinha domine le classement des buteurs de la Liga cette saison avec 12 buts, et il a également marqué deux buts lors de la victoire 5-1 du Barcelone sur Feyenoord en Ligue des champions.

Le journal Sport a indiqué, dans un rapport, que Raphinha devra parcourir 34 000 kilomètres à partir de lundi prochain, pour disputer deux matches amicaux avec le Brésil en Australie, et un troisième en Inde, sachant que lors de ses deux dernières convocations avec la sélection brésilienne, il s'est finalement retrouvé blessé.

Raphinha vit actuellement une période exceptionnelle sur le plan offensif, l'ailier brésilien n'ayant jamais brillé avec une telle force auparavant, après être devenu un attaquant complet grâce aux idées de Flick, qui a vu en lui l'esprit, la qualité, la capacité à conclure et la passion nécessaires pour évoluer au poste d'attaquant de pointe. 

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  • imago-sport-1062919031.jpgSports Press Photo

    La peur de la malédiction de la trêve internationale

    Tout se déroule le plus heureusement du monde pour Raphinha, mais des nuages se profilent à l'horizon. En effet, la première trêve internationale de la saison s'est transformée en une véritable menace pour l'ailier brésilien, et par conséquent pour Barcelone, qui vit une saison exceptionnelle.

    Carlo Ancelotti représente un danger majeur pour le parcours triomphal de Raphinha, qui sera contraint d'entreprendre l'un des voyages les plus épuisants de sa carrière afin de disputer trois matches amicaux avec le Brésil, à la valeur sportive très limitée.

    Le Brésil disputera deux matches amicaux face à l'Australie, les 25 et 29 septembre, puis affrontera l'Inde en amical, le 3 octobre.

    Sport a souligné : « C'est un voyage épuisant qui provoque une fatigue physique considérable, inutile et dont on pourrait se passer. Le joueur de Barcelone devra parcourir 34 000 kilomètres par les airs, soit l'équivalent d'un tour du monde. »

    Sur le plan sportif, jouer face à des sélections de niveau modeste n'apportera rien à Raphinha, car l'Australie a été éliminée de la Coupe du monde 2026 dès les seizièmes de finale par l'Égypte, tandis que l'Inde occupe la 138e place au classement de la Fédération internationale.

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  • imago-sport-1062919652.jpgSports Press Photo

    Un lourd passé pour Raphinha

    Lors des deux dernières convocations de Raphinha en sélection brésilienne, il a fini blessé.

    La première fois, c'était pendant la trêve internationale de mars, lorsqu'Ancelotti l'avait appelé pour disputer une courte tournée aux États-Unis comprenant deux matches amicaux face à la France et à la Croatie. Le joueur du Barça s'est blessé au cours de la première mi-temps de la rencontre contre la France, disputée à Boston.

    La blessure, une déchirure du muscle biceps fémoral à la cuisse droite, l'a éloigné des terrains pendant cinq semaines.

    C'est le Barça qui a payé le prix de cette blessure, car le joueur brésilien, qui avait traversé des mois très difficiles sur le plan physique, a manqué la demi-finale retour de la Coupe du Roi face à l'Atlético de Madrid, ainsi que la rencontre de Ligue des champions contre l'Atlético de Madrid, le Barça ayant été éliminé des deux compétitions.

    L'absence de l'ailier brésilien, à la phase décisive de la saison, a eu des effets très négatifs sur l'équipe de Hansi Flick, qui a néanmoins réussi à remporter le titre de Liga.

    Puis Carlo Ancelotti a de nouveau convoqué Raphinha pour disputer sa deuxième Coupe du monde avec le Brésil, et lors du deuxième match de la phase de groupes, le joueur a ressenti des douleurs et a été contraint de sortir à la 38e minute lors de la rencontre face à Haïti. Les examens ont révélé une blessure musculaire à l'arrière de la cuisse droite.

    Le joueur a entamé un traitement intensif, mais il n'a pas pu revenir sur les terrains, le Brésil ayant été éliminé de la compétition par la Norvège.

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