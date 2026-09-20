Le Brésilien Raphinha est l'une des principales armes du FC Barcelone cette saison, après son explosion offensive sans précédent.

Hans Flick, l'entraîneur du Barça, a réussi à repositionner Raphinha au poste d'avant-centre, afin de compenser les départs de Robert Lewandowski et Ferran Torres.

Grâce au plan de Flick, Raphinha s'est transformé en une machine à buts insatiable, inscrivant 14 buts lors des 8 premiers matches de cette saison toutes compétitions confondues, pour un temps de jeu total de 626 minutes.

Raphinha domine le classement des buteurs de la Liga cette saison avec 12 buts, et il a également marqué deux buts lors de la victoire 5-1 du Barcelone sur Feyenoord en Ligue des champions.

Le journal Sport a indiqué, dans un rapport, que Raphinha devra parcourir 34 000 kilomètres à partir de lundi prochain, pour disputer deux matches amicaux avec le Brésil en Australie, et un troisième en Inde, sachant que lors de ses deux dernières convocations avec la sélection brésilienne, il s'est finalement retrouvé blessé.

Raphinha vit actuellement une période exceptionnelle sur le plan offensif, l'ailier brésilien n'ayant jamais brillé avec une telle force auparavant, après être devenu un attaquant complet grâce aux idées de Flick, qui a vu en lui l'esprit, la qualité, la capacité à conclure et la passion nécessaires pour évoluer au poste d'attaquant de pointe.

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