Barcelone prend une décision finale concernant le transfert définitif de Marcus Rashford
Le Barça examine attentivement le transfert de Rashford
Il ne s'agissait pas d'une décision précipitée de la part de Barcelone. Le secrétariat technique, dirigé par le directeur sportif Deco, a passé des mois à évaluer minutieusement les meilleures options pour renforcer les ailes. Alors que le club avait initialement courtisé des joueurs tels que Nico Williams et Luis Diaz, il a finalement opté pour Rashford, une alternative peu coûteuse mais de grande qualité. Cette décision a été pleinement approuvée par Hansi Flick, qui considérait l'Anglais comme le remplaçant idéal pour soutenir les intouchables Lamine Yamal et Raphinha.
Deco organise un sommet crucial avec l'agent de Rashford
Deco a organisé un sommet crucial à Barcelone avec Arturo Canales, le principal représentant de Rashford, afin de planifier la transition d'un prêt vers un contrat permanent, comme l'a rapporté Sport. Les dirigeants sont ravis de son impact immédiat, surtout après qu'il ait été propulsé dans le onze de départ suite à la blessure de Raphinha. Son adaptation s'est faite en douceur, prouvant que ses derniers mois difficiles à Manchester n'étaient qu'un accident de parcours plutôt qu'un déclin permanent.
Rashford a déjà accumulé 10 buts et 13 passes décisives, retrouvant la forme que beaucoup craignaient qu'il ait perdue à Old Trafford. Deco et son équipe hésitaient initialement à s'engager dans la clause de rachat de 30 millions d'euros, préférant voir comment le joueur de 28 ans allait gérer la pression du Camp Nou. Cependant, compte tenu de ses débuts positifs en Catalogne, le club est désormais prêt à aller de l'avant avec cette opération.
La position ferme de United
Malgré le consensus sportif, Manchester United ne facilite pas la tâche au géant catalan. Selon le rapport, le Barça souhaiterait idéalement négocier à la baisse le montant de 30 millions d'euros, mais le club de Premier League reste inflexible. Il maintient que le prix a été convenu lors des négociations initiales du prêt et qu'il n'y a aucune marge de manœuvre pour une nouvelle négociation. La position de Manchester United reste inchangée. Le Barça doit soit payer le montant stipulé, soit renvoyer le joueur en Angleterre, même si Manchester United est bien conscient du désir profond de Rashford de rester en Espagne.
S'exprimant récemment sur l'impact de l'attaquant et son engagement envers la cause blaugrana, Deco n'a pas tari d'éloges à l'égard de l'international anglais. « Nous sommes très satisfaits de lui. De plus, je pense qu'il n'est pas facile de venir ici. C'est un footballeur qui a joué à un très haut niveau, avec une énorme demande dans un club comme Manchester United. Après cela, il a passé six mois à Aston Villa, où il a fait du très bon travail. En fait, Aston Villa l'aurait gardé s'il avait pu ; je le sais parce que j'ai parlé à des gens là-bas. Mais il ne voulait venir qu'au Barça, et c'est quelque chose de très positif. Nous avons pu obtenir un prêt. Le fait qu'il ait accepté de réduire son salaire pour pouvoir venir ici montre clairement qu'il voulait vraiment venir, et nous en sommes très heureux. C'est un joueur qui nous apporte beaucoup », a déclaré le directeur sportif.
Opposition présidentielle et focus sur La Masia
Cette décision n'est pas sans détracteurs à l'approche des élections présidentielles du Barça, prévues le 15 mars. Le candidat Xavier Vilajoana a publiquement émis des doutes quant à l'avenir de Rashford au sein du club, suggérant que l'équipe devrait se tourner vers ses propres ressources plutôt que de dépenser des sommes importantes pour recruter des talents extérieurs.
Vilajoana a récemment déclaré à ESPN : « Je suis quelqu'un qui pense qu'il faut toujours regarder d'abord en interne, comme je l'ai toujours dit, puis à l'extérieur en fonction des caractéristiques des joueurs dont on dispose. Je voudrais citer l'exemple de Jan Virgili, qui joue actuellement pour Majorque. C'est un excellent ailier. Je considérerais peut-être [l'exercice de la clause pour le resigner] comme une option, par exemple, plutôt que de payer la clause Rashford. Cela dit, ce n'est pas seulement le président qui arrive et prend la décision. Le président arrive, met les choses sur la table, des alternatives sont envisagées, elles sont discutées et une décision est prise. Ce qui est clair pour moi, c'est que si [la signature de Rashford] est considérée comme la meilleure décision d'un point de vue sportif, l'argent sera là pour que cela se fasse. »
