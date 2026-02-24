Barcelone prend une décision finale concernant le transfert définitif de Marcus Rashford

Malgré le consensus sportif, Manchester United ne facilite pas la tâche au géant catalan. Selon le rapport, le Barça souhaiterait idéalement négocier à la baisse le montant de 30 millions d'euros, mais le club de Premier League reste inflexible. Il maintient que le prix a été convenu lors des négociations initiales du prêt et qu'il n'y a aucune marge de manœuvre pour une nouvelle négociation. La position de Manchester United reste inchangée. Le Barça doit soit payer le montant stipulé, soit renvoyer le joueur en Angleterre, même si Manchester United est bien conscient du désir profond de Rashford de rester en Espagne.

S'exprimant récemment sur l'impact de l'attaquant et son engagement envers la cause blaugrana, Deco n'a pas tari d'éloges à l'égard de l'international anglais. « Nous sommes très satisfaits de lui. De plus, je pense qu'il n'est pas facile de venir ici. C'est un footballeur qui a joué à un très haut niveau, avec une énorme demande dans un club comme Manchester United. Après cela, il a passé six mois à Aston Villa, où il a fait du très bon travail. En fait, Aston Villa l'aurait gardé s'il avait pu ; je le sais parce que j'ai parlé à des gens là-bas. Mais il ne voulait venir qu'au Barça, et c'est quelque chose de très positif. Nous avons pu obtenir un prêt. Le fait qu'il ait accepté de réduire son salaire pour pouvoir venir ici montre clairement qu'il voulait vraiment venir, et nous en sommes très heureux. C'est un joueur qui nous apporte beaucoup », a déclaré le directeur sportif.