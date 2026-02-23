AFP
Traduit par
Barcelone obtient l'accord de la FIFA pour finaliser le transfert de l'attaquant anglais U17
Le Barça a mis la main sur Tavares
Après des semaines d'intenses négociations et de retards administratifs, Barcelone a finalement obtenu le feu vert de la FIFA pour finaliser le transfert de Tavares, l'ailier anglais U17 et joueur de Norwich, selon Mundo Deportivo. L'accord écrit de l'instance dirigeante ayant été obtenu, le jeune joueur de 16 ans est déjà arrivé à Barcelone pour passer sa visite médicale et signer son nouveau contrat.
Il s'agit d'une victoire importante pour le département recrutement du club, qui suivait les progrès du jeune joueur depuis plusieurs mois dans le but de renforcer ses rangs avec des talents internationaux d'élite. Tavares sera le dernier jeune joueur à rejoindre le club après Hamza Abdelkarim, Juwensley Onstein et Patricio Pacifico, arrivés lors du mercato hivernal.
- AFP
Un phénomène physique avec un avantage européen
Tavares arrive en Espagne avec une réputation grandissante comme l'un des espoirs les plus prometteurs de sa catégorie d'âge. International anglais chez les jeunes, l'ailier possède également un passeport portugais, un détail crucial qui lui a permis de contourner les règles de transfert post-Brexit et de rejoindre un club de l'Union européenne avant d'atteindre l'âge de 18 ans. Cette double nationalité a été la clé qui a permis au Blaugrana de s'emparer du joueur et de devancer ses rivaux avant qu'il ne puisse augmenter davantage sa valeur marchande dans le championnat.
Malgré son jeune âge, le jeune joueur de Norwich est réputé pour posséder un physique bien supérieur à celui de ses camarades. Ce développement précoce lui a permis de s'intégrer sans difficulté dans les entraînements seniors et de rivaliser efficacement avec des joueurs de deux ou trois ans ses aînés dans le système junior anglais.
Intégration dans le pipeline de La Masia
La feuille de route pour le développement de Tavares à la Ciutat Esportiva Joan Gamper est déjà clairement définie. Le plan initial prévoit que l'adolescent renforce l'équipe Juvenil A sous la direction de Pol Planas, où il devra s'adapter aux exigences techniques de l'« ADN du Barça ». Cependant, compte tenu de sa préparation physique et de son potentiel élevé, le club s'attend à ce qu'il fasse rapidement bonne impression et passe au niveau professionnel de la structure de l'académie.
Les dirigeants du FC Barcelone envisagent une promotion progressive mais régulière pour l'ailier, avec pour objectif final de le voir intégrer l'équipe du Barça Atletic, dirigée par l'icône du club Juliano Belletti. En le plaçant dans l'environnement de l'équipe réserve, le staff technique estime que Tavares bénéficiera de la compétition intense des ligues inférieures espagnoles, ce qui le préparera à un éventuel passage dans l'équipe première de Hansi Flick si sa trajectoire ascendante se poursuit comme prévu.
- Getty
Gagner la course pour un avenir radieux
La progression rapide de Tavares n'est pas passée inaperçue auprès des recruteurs européens, plusieurs grands clubs anglais et étrangers suivant de près sa situation à Norwich. Cependant, l'approche proactive du FC Barcelone et sa capacité à lui offrir un parcours clair à La Masia ont été décisives. Le club a agi rapidement pour s'assurer son avenir, ne voulant pas passer à côté d'un talent qui s'est toujours distingué par sa vitesse explosive et son sens du jeu dans le dernier tiers.
La résolution réussie de la saga Tavares permet au club de se concentrer sur l'avenir tout en continuant à rechercher la prochaine génération de stars. Les formalités administratives de la FIFA enfin remplies et les examens médicaux effectués, l'international anglais U17 est sur le point de devenir la dernière recrue de renom d'un centre de formation qui fait toujours l'envie du monde du football. Les supporters de Barcelone seront impatients de voir comment ce puissant ailier s'adaptera aux subtilités de la vie dans la plus célèbre pépinière de talents de la Liga.
Publicité