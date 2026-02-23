Barcelone obtient l'accord de la FIFA pour finaliser le transfert de l'attaquant anglais U17

Après des semaines d'intenses négociations et de retards administratifs, Barcelone a finalement obtenu le feu vert de la FIFA pour finaliser le transfert de Tavares, l'ailier anglais U17 et joueur de Norwich, selon Mundo Deportivo. L'accord écrit de l'instance dirigeante ayant été obtenu, le jeune joueur de 16 ans est déjà arrivé à Barcelone pour passer sa visite médicale et signer son nouveau contrat.

Il s'agit d'une victoire importante pour le département recrutement du club, qui suivait les progrès du jeune joueur depuis plusieurs mois dans le but de renforcer ses rangs avec des talents internationaux d'élite. Tavares sera le dernier jeune joueur à rejoindre le club après Hamza Abdelkarim, Juwensley Onstein et Patricio Pacifico, arrivés lors du mercato hivernal.