Le président du club le plus titré d’Allemagne a occupé la une des médias pendant plusieurs heures le jour de la finale.
Traduit par
« Barcelone n'a pas un sou », a lancé Uli Hoeneß, le patron du Bayern, en direction de la Catalogne
Tout d’abord, dans une interview accordée au magazine Der Spiegel, il a exprimé des réserves sur la suite du travail de Max Eberl, le directeur sportif du Bayern. Il a ensuite critiqué le futur entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, présent à la finale de la Coupe d’Allemagne entre le Bayern et le VfB Stuttgart sur invitation des Souabes. Il s’en est aussi pris aux supporters des deux équipes, qui ont profité de la rencontre pour dénoncer avec virulence la DFB et offrir des spectacles pyrotechniques impressionnants.
Mais le dirigeant bavarois n’en est pas resté là. Après la victoire 3-0 de son équipe, il s’est présenté sur le plateau de l’ARD pour saluer la performance de Harry Kane, auteur d’un triplé. « C’est le meilleur transfert que nous ayons jamais réalisé », a-t-il assuré. Une déclaration d’autant plus remarquable que le club a accueilli, au fil des années, nombre de stars sur la Säbener Straße. Kane avait été recruté en 2023 pour un peu moins de 100 millions d’euros.
- Getty Images
Uli Hoeneß : « Le FC Bayern n'est pas un club vendeur. »
Au vu de la saison exceptionnelle du capitaine de l’équipe d’Angleterre (68 points en 51 matchs), un transfert n’est pas à l’ordre du jour pour les Rouge. « Bien sûr que non. Le FC Bayern est un club acheteur, pas un club vendeur », a tranché Hoeneß, avant de commenter la rumeur envoyant Kane au FC Barcelone pour succéder à Robert Lewandowski, dont le contrat ne sera pas prolongé. « De plus, Barcelone n’a pas d’argent. Ça commence déjà comme ça. »
Les Catalans ont connu des difficultés financières ces dernières années et ont parfois peiné à enregistrer de nouveaux joueurs en raison du plafond salarial imposé par la Liga. Toutefois, la situation s’est désormais apaisée et, pour la nouvelle saison, le champion d’Espagne revient à la « règle du 1:1 », qui ne prévoit plus de restrictions sur le marché des transferts.
Harry Kane devrait prolonger son contrat avec le FC Bayern.
Kane s'est dit flatté par les éloges de Hoeneß. « C'est toujours agréable d'entendre ce genre de compliments. De nombreux grands joueurs ont porté ce maillot, donc je me sens honoré. C'est un grand pas pour moi et ma famille, et j'ai le sentiment d'écrire une page de l'histoire du club. »
Le joueur de 32 ans a ensuite confié avec enthousiasme : « Je suis vraiment heureux. Nous avons une équipe fantastique, peut-être la meilleure d’Europe, et un entraîneur exceptionnel. Je savoure chaque instant. Des soirées comme celle-ci sont la raison pour laquelle je suis venu ici. »
Sous contrat avec le Bayern jusqu’en 2027, Kane pourrait voir son engagement prolongé avant l’échéance. Le directeur sportif Max Eberl a confirmé que les discussions s’intensifieront à l’issue de la saison, avec l’ambition de conclure un nouvel accord avant la Coupe du monde.
- Getty Images Sport
Les transferts record du FC Bayern
Joueurs Poste Recruté par Année Transfert Harry Kane Attaquant Tottenham Hotspur 2023 95 millions d’euros Lucas Hernandez Défense Atlético de Madrid 2019 80 millions d’euros Luis Díaz Attaque Liverpool 2025 70 millions d’euros Matthijs de Ligt, défense Défense Juventus 2022 67 millions d’euros Michael Olise Attaque Crystal Palace 2024 53 millions d’euros