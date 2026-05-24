« Barcelone n'a pas un sou », a lancé Uli Hoeneß, le patron du Bayern, en direction de la Catalogne

Tout d’abord, dans une interview accordée au magazine Der Spiegel, il a exprimé des réserves sur la suite du travail de Max Eberl, le directeur sportif du Bayern. Il a ensuite critiqué le futur entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, présent à la finale de la Coupe d’Allemagne entre le Bayern et le VfB Stuttgart sur invitation des Souabes. Il s’en est aussi pris aux supporters des deux équipes, qui ont profité de la rencontre pour dénoncer avec virulence la DFB et offrir des spectacles pyrotechniques impressionnants.

Mais le dirigeant bavarois n’en est pas resté là. Après la victoire 3-0 de son équipe, il s’est présenté sur le plateau de l’ARD pour saluer la performance de Harry Kane, auteur d’un triplé. « C’est le meilleur transfert que nous ayons jamais réalisé », a-t-il assuré. Une déclaration d’autant plus remarquable que le club a accueilli, au fil des années, nombre de stars sur la Säbener Straße. Kane avait été recruté en 2023 pour un peu moins de 100 millions d’euros.