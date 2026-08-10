Pendant des années, le Barça a dû composer avec les règles de fair-play financier de la Liga et inventer des solutions financières créatives, tout en cherchant à bâtir une équipe capable de rivaliser en Ligue des champions.

Le Barça s'est transformé en un club qui cherche les opportunités disponibles plutôt que de dominer le marché des transferts, sa stratégie reposant sur les joueurs libres, ceux qui acceptent de baisser leur salaire pour porter le maillot blaugrana, ainsi que sur des professionnels expérimentés proches de la fin de leur carrière et de jeunes joueurs prometteurs.

Il faut porter au crédit du FC Barcelone que cette stratégie a prouvé son efficacité sur le terrain.

Le Barça a remporté trois des quatre derniers titres de Liga grâce à cette approche, conjuguée à l'émergence de l'une des meilleures générations produites par l'académie de jeunes de La Masia, sachant que le Real Madrid a été champion lors de la saison 2023-2024, avant que le club catalan ne renoue enfin avec les tours avancés des compétitions continentales de l'élite.

Ces avancées réussies n'ont toutefois pas suffi à redonner au Barça tout son prestige, et c'est là que réside la très grande importance du transfert de Rodri.

La signature de Rodri par le Barça offrira à l'entraîneur Hansi Flick sans doute le meilleur milieu de terrain défensif du football mondial, le joueur le plus proche à l'ère moderne de la légende du Barça Sergio Busquets.

Mais l'importance la plus grande de ce transfert se situe ailleurs : convaincre le joueur sacré Ballon d'or 2024 et capitaine de la sélection championne du monde, qui a longtemps suscité l'admiration du Real Madrid et incarne le profil précis des joueurs qu'il a l'habitude de recruter, de choisir le Barça à la place, adressera un message on ne peut plus ferme à tous.