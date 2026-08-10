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Hussein Hamdy

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Barcelone humilie l'orgueil du Real Madrid avec le transfert de Rodri

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Un renversement du rapport de force

La victoire de Barcelone sur son rival traditionnel, le Real Madrid, dans la course à la signature de la star espagnole Rodri représente un tournant décisif dans le rapport de force du Clasico. Le club catalan enverrait ainsi un message fort confirmant son retour au premier plan sur le marché des transferts, en tant que destination privilégiée des plus grandes stars mondiales, plutôt que de se contenter de s'adapter aux conditions du marché.

Selon le journal britannique The Athletic, l'idée que Barcelone puisse devancer le Real Madrid dans un transfert d'une telle ampleur, comme la signature de Rodri, aurait semblé irréaliste et improbable il n'y a pas si longtemps.

  • imago-sport-1078492076.jpgZUMA Press Wire

    La souffrance catalane

    Les derniers mercatos estivaux ont vu le Barça peiner à s'interroger sur la possibilité d'enregistrer ses nouvelles recrues, alors que dans le même temps, son rival du Clasico se contentait de repérer les plus grandes stars mondiales et de les recruter.

    Le recrutement de Jude Bellingham par le Real Madrid en 2023, puis celui de Kylian Mbappé en 2024, ont contribué à renforcer le sentiment répandu selon lequel, lorsque les meilleurs joueurs européens arrivent à la croisée des chemins, le stade Santiago-Bernabéu est leur destination inéluctable.

    Le club catalan est toutefois parvenu à attirer quelques joueurs de renom depuis le départ de Lionel Messi en 2021, un départ où la situation financière du Barça a contraint le club à se séparer du plus grand joueur de l'histoire, qui a par la suite rejoint le Paris Saint-Germain.

    Robert Lewandowski est arrivé au mois d'août 2022, tandis que Dani Olmo a débarqué en 2024. Anthony Gordon a également été recruté lors d'un transfert d'un montant de 80 millions d'euros en provenance de Newcastle United avant la Coupe du monde.

    La direction du Barça affirme que le club se trouve désormais dans une situation financière plus solide grâce à l'augmentation des revenus après le retour au Camp Nou, et que sa démarche pour recruter Rodri, dont Manchester City estime la valeur à environ 80 millions d'euros, n'affecte en rien ses efforts pour recruter Julian Alvarez, le joueur de l'Atlético Madrid.

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  • Joan Laporta AFP/Josep Lago

    Un passé douloureux

    Pendant des années, le Barça a dû composer avec les règles de fair-play financier de la Liga et inventer des solutions financières créatives, tout en cherchant à bâtir une équipe capable de rivaliser en Ligue des champions.

    Le Barça s'est transformé en un club qui cherche les opportunités disponibles plutôt que de dominer le marché des transferts, sa stratégie reposant sur les joueurs libres, ceux qui acceptent de baisser leur salaire pour porter le maillot blaugrana, ainsi que sur des professionnels expérimentés proches de la fin de leur carrière et de jeunes joueurs prometteurs.

    Il faut porter au crédit du FC Barcelone que cette stratégie a prouvé son efficacité sur le terrain.

    Le Barça a remporté trois des quatre derniers titres de Liga grâce à cette approche, conjuguée à l'émergence de l'une des meilleures générations produites par l'académie de jeunes de La Masia, sachant que le Real Madrid a été champion lors de la saison 2023-2024, avant que le club catalan ne renoue enfin avec les tours avancés des compétitions continentales de l'élite.

    Ces avancées réussies n'ont toutefois pas suffi à redonner au Barça tout son prestige, et c'est là que réside la très grande importance du transfert de Rodri.

    La signature de Rodri par le Barça offrira à l'entraîneur Hansi Flick sans doute le meilleur milieu de terrain défensif du football mondial, le joueur le plus proche à l'ère moderne de la légende du Barça Sergio Busquets.

    Mais l'importance la plus grande de ce transfert se situe ailleurs : convaincre le joueur sacré Ballon d'or 2024 et capitaine de la sélection championne du monde, qui a longtemps suscité l'admiration du Real Madrid et incarne le profil précis des joueurs qu'il a l'habitude de recruter, de choisir le Barça à la place, adressera un message on ne peut plus ferme à tous.

  • imago-sport-29334858.jpgIcon Sportswire

    Le duel de Neymar

    Neymar est le dernier véritable crack à avoir fait une démarche similaire, en 2013. Après avoir suscité un intérêt sérieux du Real Madrid alors qu'il n'avait que 21 ans, l'attaquant brésilien avait choisi de rejoindre le Camp Nou en provenance du club de Santos.

    Le Barça constituait à l'époque une force totalement différente, remportant le triplé en 2009 avant de rééditer le même exploit en 2015, porté par un éclat remarquable de Messi, Luis Suárez et Neymar. Ce sont des jours dont les supporters attendent le retour avec impatience, et Joan Laporta, le président du Barça, en est parfaitement conscient.

    On ne peut nier que Laporta possède un talent professionnel pour vendre du rêve. Il connaît parfaitement les rouages de ce métier, sait ce que les supporters veulent entendre et le leur sert avec brio.

    Le président du club, âgé de 64 ans, a récemment été contraint de rationner ses discours populistes habiles au regard de la situation financière du club, mais le transfert de Rodri va lui offrir l'occasion de repartir en force.

    Le capitaine de la sélection espagnole, âgé de 30 ans, élu meilleur joueur de la Coupe du monde après la victoire sur l'Argentine en finale, incarne le type de transferts que le Barça avait presque oublié qu'il était capable de conclure.

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  • FC Barcelona v RCD Mallorca - LaLiga SantanderGetty Images Sport

    Le successeur de Busquets

    Deco, le directeur sportif du Barça, avait déclaré lors d'un entretien accordé à la chaîne TV3 au mois de février 2024 : « Remplacer Sergio Busquets est quasiment impossible. »

    Et Deco d'ajouter : « C'est un joueur très particulier et absolument unique en son genre. Il n'existe personne comme lui sur le marché, et même s'il en existait un, il ne viendrait pas car on ne le vendrait pas. Le joueur qui s'en rapproche le plus, c'est Rodri, qui évolue à City, mais j'imagine que City ne nous le vendra pas, ni à nous ni à qui que ce soit d'autre. »

    Les propos de Deco à l'époque semblaient davantage refléter l'amère réalité du Barça qu'une évaluation de la qualité de Rodri. Le paradoxe, ici, est que le Barça n'est plus désespéré dans sa quête d'un milieu de terrain défensif.

    Xavi a passé deux ans à chercher un successeur à Busquets avant de finir par s'adapter à son absence, tandis que Marc Casadó a livré de belles performances sous la houlette de Flick, que Marc Bernal s'est imposé comme un talent prometteur remarquable, qu'Eric García a brillé dans le rôle de milieu défensif, et que nous avons enfin vu Frenkie de Jong à son meilleur niveau.

    Il semble que le club ait déplacé ses priorités vers d'autres postes dans ce contexte, les arrivées de Gordon et de Karim Adeyemi ayant réglé le cas de la ligne d'attaque, faisant du milieu de terrain la zone la plus encombrée de l'équipe avant la récente blessure dont a été victime de Jong.

    Rodri ne viendra donc pas en raison d'un manque d'options à la disposition du Barça, mais bien parce que les occasions de recruter des joueurs de son statut et de sa valeur se présentent rarement sur la scène sportive.

    Et la physionomie fondamentale du Barça ne changera pas avec la seule arrivée de Rodri ; le club n'a d'ailleurs pas besoin de lui pour prouver son grand retour, les titres remportés sous la conduite de Flick y ayant déjà largement contribué.

    Pour la première fois depuis des années, le Barça sera le club qui dicte et oriente l'agenda du marché des transferts, au lieu de tenter de le rattraper et de suivre le rythme des autres clubs.

    Et cela pourrait bien représenter la plus grande victoire de toutes, car il ne s'agit pas seulement de recruter l'un des meilleurs milieux de terrain au monde, mais de redevenir le club que des joueurs de la trempe de Rodri choisissent.