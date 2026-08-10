Deco, le directeur sportif du Barça, avait déclaré lors d'un entretien accordé à la chaîne TV3 au mois de février 2024 : « Remplacer Sergio Busquets est quasiment impossible. »
Et Deco d'ajouter : « C'est un joueur très particulier et absolument unique en son genre. Il n'existe personne comme lui sur le marché, et même s'il en existait un, il ne viendrait pas car on ne le vendrait pas. Le joueur qui s'en rapproche le plus, c'est Rodri, qui évolue à City, mais j'imagine que City ne nous le vendra pas, ni à nous ni à qui que ce soit d'autre. »
Les propos de Deco à l'époque semblaient davantage refléter l'amère réalité du Barça qu'une évaluation de la qualité de Rodri. Le paradoxe, ici, est que le Barça n'est plus désespéré dans sa quête d'un milieu de terrain défensif.
Xavi a passé deux ans à chercher un successeur à Busquets avant de finir par s'adapter à son absence, tandis que Marc Casadó a livré de belles performances sous la houlette de Flick, que Marc Bernal s'est imposé comme un talent prometteur remarquable, qu'Eric García a brillé dans le rôle de milieu défensif, et que nous avons enfin vu Frenkie de Jong à son meilleur niveau.
Il semble que le club ait déplacé ses priorités vers d'autres postes dans ce contexte, les arrivées de Gordon et de Karim Adeyemi ayant réglé le cas de la ligne d'attaque, faisant du milieu de terrain la zone la plus encombrée de l'équipe avant la récente blessure dont a été victime de Jong.
Rodri ne viendra donc pas en raison d'un manque d'options à la disposition du Barça, mais bien parce que les occasions de recruter des joueurs de son statut et de sa valeur se présentent rarement sur la scène sportive.
Et la physionomie fondamentale du Barça ne changera pas avec la seule arrivée de Rodri ; le club n'a d'ailleurs pas besoin de lui pour prouver son grand retour, les titres remportés sous la conduite de Flick y ayant déjà largement contribué.
Pour la première fois depuis des années, le Barça sera le club qui dicte et oriente l'agenda du marché des transferts, au lieu de tenter de le rattraper et de suivre le rythme des autres clubs.
Et cela pourrait bien représenter la plus grande victoire de toutes, car il ne s'agit pas seulement de recruter l'un des meilleurs milieux de terrain au monde, mais de redevenir le club que des joueurs de la trempe de Rodri choisissent.