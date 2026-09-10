« Il y a des choses dont nous ne pouvons pas parler. Nous avons fait les choses correctement. Nous avons présenté une offre de 100 millions d’euros, payable sur trois ans, mais nous n’avons reçu aucune réponse. À partir de ce moment-là, on en a surtout parlé dans la presse. »





Deco est ensuite revenu sur les contacts avec l’Atlético de Madrid, en soulignant le comportement correct adopté par le club catalan : « Jan a déjà expliqué qu’il avait parlé avec eux à plusieurs reprises, toujours de manière respectueuse. Ils nous ont dit qu’ils ne voulaient pas vendre le joueur. »





Et sur l’avenir de l’attaquant argentin, le dirigeant blaugrana préfère ne pas se prononcer : « L’avenir ? Chaque moment doit être évalué pour ce qu’il est. Il y a beaucoup de tension dans la presse, mais il n’y a rien d’autre à ajouter. »





Enfin, Deco a fermement repoussé toute pression exercée par le Barça sur le joueur pour le pousser à demander publiquement son transfert : « Nous n’avons pas demandé au joueur de dire à la Coupe du monde qu’il voulait quitter l’Atlético. »



