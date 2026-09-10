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Julian AlvarezGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Barcelone, Deco : « Sur Julian Alvarez, nous avons toujours été respectueux, 100 millions offerts »

FC Barcelone
Mercato
J. Alvarez

Le directeur sportif du Barça revient sur les négociations avortées pour l’Argentin de l’Atlético de Madrid

Deco, directeur sportif du Barcelone, a fait le point sur le mercato estival qui vient de se terminer dans une interview accordée à El Món sur RAC 1. Le dirigeant du Barça a abordé plusieurs sujets, en s’arrêtant aussi sur certains noms brûlants de ces dernières semaines et en réaffirmant sa confiance totale dans le projet technique de Hansi Flick, à la lumière de l’excellent début de saison de l’équipe.


Parmi les sujets abordés, il y avait aussi la tentative du Barça de faire venir Julián Álvarez, une opération au sujet de laquelle Deco a expliqué avoir la conscience tranquille.


  • « Il y a des choses dont nous ne pouvons pas parler. Nous avons fait les choses correctement. Nous avons présenté une offre de 100 millions d’euros, payable sur trois ans, mais nous n’avons reçu aucune réponse. À partir de ce moment-là, on en a surtout parlé dans la presse. »


    Deco est ensuite revenu sur les contacts avec l’Atlético de Madrid, en soulignant le comportement correct adopté par le club catalan : « Jan a déjà expliqué qu’il avait parlé avec eux à plusieurs reprises, toujours de manière respectueuse. Ils nous ont dit qu’ils ne voulaient pas vendre le joueur. »


    Et sur l’avenir de l’attaquant argentin, le dirigeant blaugrana préfère ne pas se prononcer : « L’avenir ? Chaque moment doit être évalué pour ce qu’il est. Il y a beaucoup de tension dans la presse, mais il n’y a rien d’autre à ajouter. »


    Enfin, Deco a fermement repoussé toute pression exercée par le Barça sur le joueur pour le pousser à demander publiquement son transfert : « Nous n’avons pas demandé au joueur de dire à la Coupe du monde qu’il voulait quitter l’Atlético. »


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