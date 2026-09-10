Deco, directeur sportif du Barcelone, a fait le point sur le mercato estival qui vient de se terminer dans une interview accordée à El Món sur RAC 1. Le dirigeant du Barça a abordé plusieurs sujets, en s’arrêtant aussi sur certains noms brûlants de ces dernières semaines et en réaffirmant sa confiance totale dans le projet technique de Hansi Flick, à la lumière de l’excellent début de saison de l’équipe.
Parmi les sujets abordés, il y avait aussi la tentative du Barça de faire venir Julián Álvarez, une opération au sujet de laquelle Deco a expliqué avoir la conscience tranquille.