Barça, les raisons du retour en grâce de Lamine Yamal

Depuis le début de l’année 2026, Lamine Yamal affiche un niveau de performance particulièrement élevé avec le Barça. Le week-end dernier encore, le jeune prodige espagnol s’est illustré en inscrivant un superbe but lors du déplacement à San Mamés, permettant aux siens de s’imposer dans une rencontre toujours délicate à négocier face à l’Athletic Club (0-1).

Quelques jours auparavant, Lamine Yamal avait déjà marqué les esprits avec une prestation éclatante contre Villarreal, ponctuée par un triplé spectaculaire. L’ailier catalan s’était également montré très inspiré face à l’Atlético de Madrid en Copa del Rey. Sur le plan statistique, son début d’année impressionne : 14 buts et 9 passes décisives en 22 matchs de Liga, des chiffres qui confirment son influence croissante dans l’attaque barcelonaise.