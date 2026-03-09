Depuis plusieurs semaines, un joueur attire particulièrement l’attention du côté du FC Barcelone. À seulement 18 ans, Lamine Yamal enchaîne les performances marquantes et semble avoir franchi un cap important dans sa carrière. Entre gestes décisifs, statistiques impressionnantes et influence grandissante sur le jeu de son équipe, son impact devient difficile à ignorer. Pourtant, quelques mois plus tôt, certains observateurs se montraient beaucoup plus prudents à son sujet. Ce changement spectaculaire ne doit rien au hasard et s’explique par plusieurs ajustements majeurs opérés dans l’ombre.
Barça, les raisons du retour en grâce de Lamine Yamal
- Getty Images Sport
Le début d’année exceptionnel de Lamine Yamal avec le Barça
Depuis le début de l’année 2026, Lamine Yamal affiche un niveau de performance particulièrement élevé avec le Barça. Le week-end dernier encore, le jeune prodige espagnol s’est illustré en inscrivant un superbe but lors du déplacement à San Mamés, permettant aux siens de s’imposer dans une rencontre toujours délicate à négocier face à l’Athletic Club (0-1).
Quelques jours auparavant, Lamine Yamal avait déjà marqué les esprits avec une prestation éclatante contre Villarreal, ponctuée par un triplé spectaculaire. L’ailier catalan s’était également montré très inspiré face à l’Atlético de Madrid en Copa del Rey. Sur le plan statistique, son début d’année impressionne : 14 buts et 9 passes décisives en 22 matchs de Liga, des chiffres qui confirment son influence croissante dans l’attaque barcelonaise.
- AFP
Quant Yamal faisait rugir Barcelone
Cette réussite actuelle contraste pourtant avec les interrogations apparues quelques mois plus tôt. En début de saison, Lamine Yamal avait suscité quelques critiques en raison de son exposition médiatique importante durant l’été. Sa fête d’anniversaire très commentée, ses vacances au Brésil aux côtés de Neymar ou encore certaines apparitions publiques avaient alimenté des discussions autour de sa concentration et de son hygiène de vie.
À ces interrogations médiatiques s’ajoutait également un problème physique. Victime d’une pubalgie persistante, Lamine Yamal avait été gêné pendant plusieurs semaines et peinait à retrouver toute sa vivacité sur le terrain. Cette blessure avait ralenti sa progression et contribué à alimenter les doutes concernant sa capacité à maintenir un niveau de performance élevé sur la durée.
- AFP
Les nouvelles habitudes qui ont sauvé la saison de Lamine Yamal
La situation a commencé à évoluer lorsque Lamine Yamal a décidé d’opérer plusieurs changements dans son quotidien. Selon des informations relayées par la presse espagnole notamment la CADENA SER, le jeune joueur aurait pris pleinement conscience de l’importance du suivi médical et des traitements nécessaires pour soigner sa pubalgie. Depuis, Lamine Yamal appliquerait rigoureusement les recommandations du staff médical et des spécialistes afin d’éviter toute rechute. Cette discipline nouvelle dans la gestion de son corps et de sa récupération aurait largement contribué à lui permettre de retrouver ses sensations et son explosivité sur le terrain.
Au-delà de l’aspect physique, d’autres ajustements ont également joué un rôle dans cette transformation. Lamine Yamal aurait notamment décidé de réduire fortement sa présence sur les réseaux sociaux et de se montrer beaucoup plus discret dans l’espace médiatique. Encadré par son entourage, Lamine Yamal aurait ainsi choisi de concentrer toute son énergie sur sa progression sportive. Cette nouvelle approche plus professionnelle semble porter ses fruits, puisque le jeune international espagnol multiplie désormais les performances de haut niveau et apparaît comme l’un des joueurs les plus influents de l’effectif barcelonais en 2026.