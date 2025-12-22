Barça, le verdict est tombé pour Jules Koundé

Aligné avec le Barça lors du déplacement à Villarreal, Jules Koundé a été contraint de quitter ses partenaires en cours de rencontre, dimanche, lors de la victoire catalane (2-0) comptant pour la 17e journée de Liga. Immédiatement, l’inquiétude a gagné les rangs blaugranas, d’autant que plusieurs médias espagnols ont rapidement évoqué une possible déchirure aux ischio-jambiers, synonyme d’indisponibilité prolongée pour Jules Koundé.

Dans la foulée de la rencontre, ces premières informations ont circulé avec insistance, alimentant les craintes autour de l’état physique du défenseur français. Jules Koundé lui-même n’est toutefois pas resté silencieux. Sur les réseaux sociaux, l’international tricolore a répondu de manière ironique à un journaliste de Diario AS annonçant une lésion du biceps fémoral, en postant « un GIF mettant en scène Pinnochio », laissant déjà entendre que la gravité évoquée pouvait être exagérée.