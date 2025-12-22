Un frisson a parcouru le Camp blaugrana dimanche soir, avant de laisser place à un certain soulagement. Sorti prématurément lors d’un match pourtant maîtrisé, un cadre du FC Barcelone a immédiatement suscité l’inquiétude. Les premières informations venues d’Espagne laissaient craindre une longue absence, susceptible de peser lourd dans une saison déjà exigeante. Mais quelques heures plus tard, un nouvel éclairage est venu rebattre les cartes. Pour Jules Koundé, le verdict médical pourrait bien changer la donne, à court comme à moyen terme.
Barça, le verdict est tombé pour Jules Koundé
- Getty Images Sport
Une sortie inquiétante, des premières craintes vite nuancées pour Koundé
Aligné avec le Barça lors du déplacement à Villarreal, Jules Koundé a été contraint de quitter ses partenaires en cours de rencontre, dimanche, lors de la victoire catalane (2-0) comptant pour la 17e journée de Liga. Immédiatement, l’inquiétude a gagné les rangs blaugranas, d’autant que plusieurs médias espagnols ont rapidement évoqué une possible déchirure aux ischio-jambiers, synonyme d’indisponibilité prolongée pour Jules Koundé.
Dans la foulée de la rencontre, ces premières informations ont circulé avec insistance, alimentant les craintes autour de l’état physique du défenseur français. Jules Koundé lui-même n’est toutefois pas resté silencieux. Sur les réseaux sociaux, l’international tricolore a répondu de manière ironique à un journaliste de Diario AS annonçant une lésion du biceps fémoral, en postant « un GIF mettant en scène Pinnochio », laissant déjà entendre que la gravité évoquée pouvait être exagérée.
- Getty Images Sport
Plus de peur que de mal pour Jules Koundé
Ce lundi, le quotidien AS est venu tempérer les scénarios alarmistes. Selon ses informations, Jules Koundé ne souffrirait pas d’une déchirure, mais d’un simple étirement musculaire du biceps fémoral. Une nuance importante, qui réduirait considérablement la durée d’indisponibilité du joueur du Barça. En attendant une confirmation officielle du club catalan, cette évolution est perçue comme une excellente nouvelle en interne.
Si ce diagnostic venait à être validé par le FC Barcelone, Jules Koundé pourrait même prétendre à une présence lors du derby barcelonais face à l’Espanyol, prévu après la trêve, le samedi 3 janvier 2026 à 21 heures, pour le compte de la 18e journée de Liga. Une perspective encourageante pour Jules Koundé, dont l’importance dans la rotation défensive reste majeure malgré une saison plus contrastée.
- Getty Images Sport
Un début de saison timide pour Jules Koundé avec le Barça
Sur le plan sportif, Jules Koundé traverse en effet une période plus délicate. Après une saison 2024-2025 remarquable sur le flanc droit barcelonais, le défenseur formé à Bordeaux peine à retrouver son meilleur niveau. Les performances de Jules Koundé sont jugées plus irrégulières, avec des signes de fatigue visibles, conséquence probable d’un exercice précédent très chargé.
La saison passée, Jules Koundé avait enchaîné plus de 60 rencontres toutes compétitions confondues, un volume qui semble aujourd’hui laisser des traces. Dans ce contexte, cet étirement musculaire agit comme un avertissement, mais aussi comme un soulagement. Le Barça espère désormais récupérer rapidement Jules Koundé, sans précipitation, afin de lui permettre de retrouver progressivement la pleine mesure de son impact défensif.