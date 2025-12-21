FBL-ESP-LIGA-VILLARREAL-BARCELONAAFP
Villarreal - Barça (0-2) : Le leader termine 2025 en patron !

Le leader finit 2025 en beauté ! Le Barça s'impose 2-0 à Villarreal grâce à Raphinha et Lamine Yamal. Joan García impérial, le titre d'hiver est validé.

Le leader de la Liga ne fait pas dans la dentelle, et La Cerámica s'en souviendra. Pour clore une année 2025 triomphale, marquée par trois titres, le FC Barcelone a frappé un grand coup sur la table en s'imposant avec autorité chez le troisième du classement, Villarreal (0-2). Un match que l'on disait piège, voire "tropical" avec ces rumeurs de délocalisation à Miami, s'est finalement transformé en une démonstration de force et de réalisme. Les hommes de Hansi Flick relèguent désormais le Sous-marin jaune à onze points (avec deux matchs en moins) et gardent le Real Madrid à distance respectable. Le champion d'hiver, c'est bien les Blaugrana.
    Raphinha, l'homme providentiel

    L'absence de Pedri faisait craindre le pire ? Raphinha a balayé les doutes d'un revers de main. Omniprésent, le Brésilien a pris les choses en main dès l'entame. C'est lui qui, d'un crochet malicieux, a provoqué la faute naïve de Comesaña dans la surface, avant de se faire justice lui-même sur penalty (12e). 1-0. Le ton était donné. L'ailier auriverde aurait même pu doubler la mise quelques instants plus tard, mais sa frappe surpuissante fracassait la barre transversale.

    Joan García et le tournant du match

    Mais Villarreal n'est pas dauphin pour rien. Piqués au vif, les hommes de Marcelino ont réagi, profitant des erreurs de la jeune garde barcelonaise (Cubarsí, Gerard Martín). Heureusement pour le Barça, Joan García a été impérial dans les cages, multipliant les arrêts décisifs face à Buchanan ou Moleiro. Le match a définitivement basculé juste avant la pause : Renato Veiga, auteur d'un tacle assassin sur la cheville de Lamine Yamal, voyait rouge direct (39e). À dix contre onze, la montagne devenait infranchissable pour les locaux.

    Lamine Yamal éteint les espoirs

    La seconde période fut une gestion intelligente de la supériorité numérique. Lamine Yamal, sifflé par le public et "chauffé" par le tacle de Veiga, a répondu de la plus belle des manières. À l'heure de jeu, le prodige de Rocafonda profitait d'un cafouillage dans la surface pour glisser le ballon hors de portée de Luiz Junior d'un "punterón" astucieux (63e). 0-2. La messe était dite.

    2025, l'année de la reconquête

    Le Barça termine donc l'année sur une note parfaite. Solidité défensive (merci Joan García), réalisme offensif et gestion des temps faibles : la recette Flick fonctionne à plein régime. Avec quatre points d'avance sur le Real Madrid, les Blaugranas peuvent aborder 2026 avec sérénité et ambition. Le prochain rendez-vous ? Un retour très attendu pour Joan García à Cornellà-El Prat le 3 janvier. Mais d'ici là, le leader peut savourer son trône... pardon, son fauteuil !

