Villarreal - Barça (0-2) : Le leader termine 2025 en patron !

Le leader finit 2025 en beauté ! Le Barça s'impose 2-0 à Villarreal grâce à Raphinha et Lamine Yamal. Joan García impérial, le titre d'hiver est validé.

Le leader de la Liga ne fait pas dans la dentelle, et La Cerámica s'en souviendra. Pour clore une année 2025 triomphale, marquée par trois titres, le FC Barcelone a frappé un grand coup sur la table en s'imposant avec autorité chez le troisième du classement, Villarreal (0-2). Un match que l'on disait piège, voire "tropical" avec ces rumeurs de délocalisation à Miami, s'est finalement transformé en une démonstration de force et de réalisme. Les hommes de Hansi Flick relèguent désormais le Sous-marin jaune à onze points (avec deux matchs en moins) et gardent le Real Madrid à distance respectable. Le champion d'hiver, c'est bien les Blaugrana.