Barça, l'annonce fracassante d'Hansi Flick sur son avenir

À la veille du huitième de finale retour de Ligue des Champions, Hansi Flick a surpris en évoquant clairement la suite de sa carrière. Sans détour, l’entraîneur allemand a affirmé son attachement au Barça, laissant entendre qu’il ne se voyait pas entraîner ailleurs. Face aux médias, Hansi Flick a ainsi déclaré : « Je n’ai aucune intention d’aller ailleurs. Je suis très heureux ici. Ce sera mon dernier club, mon dernier poste ». Une sortie forte qui intervient alors que des discussions existent en interne concernant une possible prolongation de son contrat, actuellement fixé jusqu’en 2027, selon RMC Sport.

Malgré cette prise de position très claire, l’ancien sélectionneur de l’Allemagne a toutefois tempéré ses propos en évoquant des discussions à venir avec son entourage. La question d’une prolongation n’est donc pas encore totalement tranchée à ce stade. Dans cette optique, Hansi Flick a précisé : « Tout le monde sait que je suis vraiment heureux ici. Mais je dois d’abord en parler avec ma famille. Nous aurons le temps d’en discuter, mais pour l’instant, ce n’est pas le bon moment ». Une manière de rappeler que si la volonté est affichée, la décision finale dépendra aussi d’éléments personnels.