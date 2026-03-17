À l’approche d’un rendez-vous européen décisif, le FC Barcelone se retrouve au cœur de toutes les attentions. Si l’enjeu sportif reste majeur face à Newcastle, une déclaration inattendue d’Hansi Flick est venue bousculer l’actualité du club catalan. Entre incertitudes sur la qualification et interrogations autour de son avenir personnel, le technicien allemand a profité de la conférence de presse pour livrer un message fort.
Barça, l'annonce fracassante d'Hansi Flick sur son avenir
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Hansi Flick veut terminer sa carrière au Barça
À la veille du huitième de finale retour de Ligue des Champions, Hansi Flick a surpris en évoquant clairement la suite de sa carrière. Sans détour, l’entraîneur allemand a affirmé son attachement au Barça, laissant entendre qu’il ne se voyait pas entraîner ailleurs. Face aux médias, Hansi Flick a ainsi déclaré : « Je n’ai aucune intention d’aller ailleurs. Je suis très heureux ici. Ce sera mon dernier club, mon dernier poste ». Une sortie forte qui intervient alors que des discussions existent en interne concernant une possible prolongation de son contrat, actuellement fixé jusqu’en 2027, selon RMC Sport.
Malgré cette prise de position très claire, l’ancien sélectionneur de l’Allemagne a toutefois tempéré ses propos en évoquant des discussions à venir avec son entourage. La question d’une prolongation n’est donc pas encore totalement tranchée à ce stade. Dans cette optique, Hansi Flick a précisé : « Tout le monde sait que je suis vraiment heureux ici. Mais je dois d’abord en parler avec ma famille. Nous aurons le temps d’en discuter, mais pour l’instant, ce n’est pas le bon moment ». Une manière de rappeler que si la volonté est affichée, la décision finale dépendra aussi d’éléments personnels.
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Hansi Flick dévoile les clés pour battre Newcastle
Cette déclaration intervient dans un moment clé de la saison pour le club catalan. Opposé à Newcastle après un match nul (1-1) à l’aller, le Barça joue sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions dans un contexte particulièrement tendu. Sur le plan sportif, Hansi Flick est attendu au tournant après une première saison réussie marquée par un triplé national. Toutefois, la scène européenne reste un objectif majeur pour confirmer les ambitions du club et valider le travail entrepris depuis son arrivée à l’été 2024.
Avant cette rencontre décisive, l’entraîneur allemand a également analysé les forces de son adversaire. Newcastle est perçu comme une équipe capable de poser de réelles difficultés au Barça, notamment par son intensité physique et sa capacité à se projeter rapidement vers l’avant. Dans cette perspective, Hansi Flick a prévenu : « Ce sera un match difficile. C’est une équipe physique, qui pratique un marquage individuel agressif et dont les joueurs sont rapides en contre-attaque ». L’ancien coach du Bayern estime d’ailleurs que son équipe devra « livrer un match parfait » pour espérer poursuivre son parcours européen.