Conte est le nom soutenu par les clubs de Serie A, qui sont disposés à contribuer sur le plan économique pour satisfaire les demandes de l'ancien Napoli. Un contrat de quatre ans est prêt, jusqu'à la Coupe du monde 2030. L'ancien de la Juventus et de l'Inter, qui a déjà dirigé l'Italie entre 2014 et 2016 (défaite aux tirs au but en quarts de finale de l'Euro contre l'Allemagne), avait fait avancer sa candidature au début du mois d'avril : « Si j'étais le président de la Fédération, je me prendrais en considération. » Il veut revenir à la tête de l'Italie, il veut boucler la boucle.





Mancini, grand ami de Malagò, a fait son mea culpa après avoir quitté l'Italie pour l'argent de l'Arabie saoudite d'abord, puis du Qatar. Il rêve d'un retour et est prêt à s'engager dans un projet à long terme. Avec l'Italie, il a remporté l'Euro 2021 et manqué la qualification pour la Coupe du monde au Qatar (défaite en demi-finale des barrages contre la Macédoine du Nord).