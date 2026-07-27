Révolution en Italie. Après le non de Guardiola et le choix d’abandonner la piste Pirlo, coupable d’avoir un accord commercial avec une entreprise de paris russe, Malagò a décidé de se tourner vers un nom fort, très expérimenté, qui a déjà dirigé l’Italie : Roberto Mancini. Selon Sky Sport, l’ancien international italien est en pole position devant Antonio Conte, autre candidat pour devenir sélectionneur après l’échec mondial avec Gattuso. Mais les pourcentages pourraient changer dans les prochaines heures. La décision arrivera entre ce soir et demain, Thiago Motta et Andrea Pirlo sont désormais hors course, écartés pour des raisons différentes.
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Banc de l’Italie : Roberto Mancini en pole devant Antonio Conte. Non pour Motta et Pirlo
Adieu Maldini et Leonardo
Mancini et Conte sont deux noms jamais pris en considération par le directeur technique Maldini et le conseiller Leonardo, qui ont toujours voulu un profil différent. Opposés au choix de Malagò, ils ont décidé de faire un pas en arrière. La mission de restructurer le système du football italien et d’identifier le nouveau sélectionneur leur avait été confiée, mais ils n’ont jamais eu carte blanche. Leur mission n’a duré que 16 jours. Tous deux ont démissionné. Pour le rôle de directeur technique, Giorgio Chiellini, actuel Chief Club Affairs Officer de la Juventus, tient désormais la corde.
Les chances de Conte et Maldini
Conte est le nom soutenu par les clubs de Serie A, qui sont disposés à contribuer sur le plan économique pour satisfaire les demandes de l'ancien Napoli. Un contrat de quatre ans est prêt, jusqu'à la Coupe du monde 2030. L'ancien de la Juventus et de l'Inter, qui a déjà dirigé l'Italie entre 2014 et 2016 (défaite aux tirs au but en quarts de finale de l'Euro contre l'Allemagne), avait fait avancer sa candidature au début du mois d'avril : « Si j'étais le président de la Fédération, je me prendrais en considération. » Il veut revenir à la tête de l'Italie, il veut boucler la boucle.
Mancini, grand ami de Malagò, a fait son mea culpa après avoir quitté l'Italie pour l'argent de l'Arabie saoudite d'abord, puis du Qatar. Il rêve d'un retour et est prêt à s'engager dans un projet à long terme. Avec l'Italie, il a remporté l'Euro 2021 et manqué la qualification pour la Coupe du monde au Qatar (défaite en demi-finale des barrages contre la Macédoine du Nord).
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