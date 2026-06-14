Le jeune prodige Ayoub Bouadi s’est imposé comme le héros du match opposant l’équipe nationale marocaine à son homologue brésilienne. Autoritaire au milieu de terrain, il a livré une performance historique, marquée par une maturité footballistique rare malgré son jeune âge, et a permis aux Lions de l’Atlas d’arracher un match nul passionnant (1-1) lors du premier match des deux équipes dans la phase de groupes de la Coupe du monde.
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Ayub Bouadi, le meneur de jeu marocain qui a fait douter les stars brésiliennes
Un courage rare
Selon le média britannique The Athletic, l’image la plus marquante de la rencontre, illustrant à merveille la confiance du jeune joueur de 18 ans, est survenue à la 87^e minute au MetLife Stadium. Alors que le ballon filait encore vers lui, il a pris le temps d’applaudir son coéquipier Youssef Belamri pour saluer la qualité de sa passe. alors que le ballon se dirigeait encore vers lui.
Dans le jargon du football, on réserve habituellement ces gestes d’encouragement – tapes dans le dos ou applaudissements – pour l’arrêt du jeu ou, à défaut, pour un moment où l’on se trouve hors de portée du ballon, afin de ne pas risquer de perdre sa concentration dans un instant décisif.
Ces marques de courtoisie sont généralement mises de côté lorsqu’il y a des tâches plus urgentes à accomplir sur le terrain, comme contrôler une passe qui arrive vers soi dans le tiers défensif de son équipe, et alors que le match touchait à son terme dans la plus grande compétition du monde. Mais Bouadi savait qu’il disposait de l’espace et du temps nécessaires pour lever les bras et saluer Belamri avant même de contrôler le ballon.
Cette image illustre parfaitement la performance autoritaire livrée hier par la pépite du LOSC, une prestation qui mérite à elle seule les applaudissements du public.
Il est rare qu’un jeune talent, évoluant dans l’entrejeu, parvienne à se distinguer lors d’une Coupe du monde, poste qui exige habituellement une grande expérience et une maturité physique particulière.
- AFP
Le prodige des maths
Comme le veut la sagesse populaire, les joueurs qui occupent ce poste ont besoin de beaucoup de temps pour mûrir physiquement et acquérir la maîtrise tactique nécessaire pour dicter le jeu depuis l’entrejeu. Pourtant, sur le plan physique, Bouadi, lui, détonne : athlète élancé de 185 cm, il possède une énergie inépuisable et fait partie des rares joueurs à ne pas avoir fléchi sous le soleil de plomb du New Jersey en fin de rencontre.
Son intelligence de jeu, supérieure à son jeune âge, ne surprend guère quand on connaît son parcours universitaire : il prépare un diplôme en mathématiques, matière où sa compréhension innée des espaces et des angles fait toute la différence.
Fort de cette confiance en sa perception de l’espace, l’entraîneur Mohamed Wahbi lui a accordé une liberté totale de mouvement, sachant qu’il était capable de combler les brèches et d’apporter son soutien au bon moment. Toujours disponible pour une passe, aucun autre Marocain n’a enregistré plus de 87 touches de balle que lui.
La cartographie de ses touches de balle révèle que la majorité d’entre elles se sont concentrées dans le couloir droit du tiers offensif, zone d’influence d’Achraf Hakimi, le joueur le plus influent du Maroc. Les Lions de l’Atlas ont orienté 47 % de leurs attaques vers ce flanc, et Bouadi s’y est projeté pour créer un surnombre et libérer l’arrière latéral du Paris Saint-Germain.
Outre ses passes précises, il s’est distingué par ses longues percées vers l’avant, permettant au Maroc de progresser et de pénétrer le milieu de terrain brésilien, en manque d’organisation en première période.
Il a réalisé 53 progressions balle au pied, soit 15 de plus que son dauphin marocain, le milieu offensif Ezzedine Ounahi. Typique de son impact, une action lancée depuis les abords de sa propre surface de réparation.
Un adolescent au cœur de lion
Bouadi s’est surtout distingué sans ballon : il a imposé une pression haute et intense qui a déstabilisé la sélection brésilienne, souvent moins habituée à un tel rythme.
Dès l’entame, il a harcelé Casemiro et s’est constamment projeté dans les intervalles, malgré sa position défensive au milieu de terrain.
Il n’a pas éludé les tâches défensives et physiques inhérentes à son rôle, bien au contraire : il s’est engagé avec force dans les duels et s’est battu avec acharnement sur les seconds ballons.
Au niveau des clubs, Bouadi évolue à Lille en Ligue 1. Bien qu’il n’ait eu que 17 ans au début de la saison dernière, il a déjà su s’imposer physiquement.
Selon le graphique établi par The Athletic – qui compare les joueurs à l’aide d’indicateurs personnalisés –, Bouadi affiche un taux de 92 % de ballons récupérés parmi les milieux de terrain des cinq grands championnats européens ; seuls 8 % des joueurs font mieux. Il a disputé 2 329 minutes en championnat, ce qui fait de lui le quatrième adolescent ayant accumulé le plus de temps de jeu dans les cinq grands championnats européens, confirmant ainsi sa grande endurance malgré son style de jeu combatif.
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Éviter le piège de Vinícius
Après un départ fulgurant, la sélection marocaine a légèrement baissé de pied hier, ne comptant que deux touches de balle dans la surface brésilienne en seconde période, contre onze en première, alors que l’adversaire gérait la possession. Mais, grâce au sang-froid et à la solidité de Bouadi dans l’entrejeu, la défense n’a pas été réellement mise en danger, et l’équipe a préservé sa rigueur défensive.
Ce sang-froid lui a aussi permis de contrer les tentatives de pressing brésilien dans le tiers offensif, et il s’est à plusieurs reprises libéré sous haute pression.
Sur l’une des actions, alors qu’il était pris en chasse dans sa surface de réparation, dos au jeu, par la star brésilienne Vinícius Júnior, Bouaidi a calmement réussi à repousser l’ailier du Real Madrid d’un coup d’épaule et à renvoyer le ballon vers le gardien Yassine Bounou.
Bono lui a ensuite adressé une passe haute et lente à la limite de la surface de réparation, une décision imprudente qui a exigé de Bouadi un contrôle parfait pour éviter Vinícius Júnior. Une fois de plus, son contrôle du ballon a été impeccable, ce qui lui a permis de provoquer une faute et de s'échapper du danger.
Une performance mature et remarquable au milieu de terrain, sur la plus grande scène internationale, qui ne manquera pas d’attirer l’attention des grands clubs européens.
Les spéculations sur un éventuel transfert peuvent attendre : Bouadi se concentre pour l’instant sur l’objectif de propulser le Maroc vers les sommets de ce tournoi mondial.
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Spécialiste du jeu de passe et de la vitesse, ce joueur se distingue par sa technique raffinée et son explosivité.
Après la rencontre, le journaliste David Ornstein de « The Athletic » a recueilli les propos de Bouadi : « Pour l’instant, je me concentre uniquement sur la Coupe du monde et je ne peux pas répondre à cette question maintenant. Bien sûr, je suis vraiment heureux de savoir que certains clubs souhaitent me recruter, mais pour l’instant, toute mon attention est tournée vers la Coupe du monde avec le Maroc et nous allons tout donner pour faire de notre mieux. »
Cette réponse témoigne de sa grande maturité. Le joueur se distingue aussi par son éloquence et sa courtoisie : en 2023, il a remporté un concours d’art oratoire réunissant des jeunes issus des académies professionnelles de tout le pays.
Samedi soir, à New Jersey, la jeune pépite a préféré répondre sur le terrain, avec clarté et efficacité.