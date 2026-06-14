Selon le média britannique The Athletic, l’image la plus marquante de la rencontre, illustrant à merveille la confiance du jeune joueur de 18 ans, est survenue à la 87^e minute au MetLife Stadium. Alors que le ballon filait encore vers lui, il a pris le temps d’applaudir son coéquipier Youssef Belamri pour saluer la qualité de sa passe. alors que le ballon se dirigeait encore vers lui.

Dans le jargon du football, on réserve habituellement ces gestes d’encouragement – tapes dans le dos ou applaudissements – pour l’arrêt du jeu ou, à défaut, pour un moment où l’on se trouve hors de portée du ballon, afin de ne pas risquer de perdre sa concentration dans un instant décisif.

Ces marques de courtoisie sont généralement mises de côté lorsqu’il y a des tâches plus urgentes à accomplir sur le terrain, comme contrôler une passe qui arrive vers soi dans le tiers défensif de son équipe, et alors que le match touchait à son terme dans la plus grande compétition du monde. Mais Bouadi savait qu’il disposait de l’espace et du temps nécessaires pour lever les bras et saluer Belamri avant même de contrôler le ballon.

Cette image illustre parfaitement la performance autoritaire livrée hier par la pépite du LOSC, une prestation qui mérite à elle seule les applaudissements du public.

Il est rare qu’un jeune talent, évoluant dans l’entrejeu, parvienne à se distinguer lors d’une Coupe du monde, poste qui exige habituellement une grande expérience et une maturité physique particulière.