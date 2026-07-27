Après la nomination de Jorge Jesus au poste de nouveau sélectionneur du Portugal, l'ancien président du Benfica, Luís Filipe Vieira, a anticipé la manière dont le technicien chevronné traitera la légende Cristiano Ronaldo au cours de la période à venir.

Ronaldo a terminé la Coupe du monde 2026 sur une grande déception sous la direction du sélectionneur Roberto Martínez, sa sélection n'ayant pas réussi à franchir l'obstacle de l'Espagne en huitièmes de finale.

Depuis le début du tournoi, Martínez a beaucoup défendu la star d'Al-Nassr, à la suite d'une vive polémique et de critiques acerbes sur son rôle en sélection, ainsi que d'interrogations sur son maintien dans le onze de départ, à mesure qu'il avance en âge et qu'il décline physiquement.

Face aux incertitudes entourant l'avenir international du « Don », un avertissement indirect lui est parvenu de la part de Vieira, ami proche de Jesus, qui a travaillé de près avec lui durant leur passage commun au stade « da Luz ».