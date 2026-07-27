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Avertissement indirect à Ronaldo : Jesus osera-t-il ce que tout le monde a évité ?

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La légende du Portugal face à une nouvelle réalité

Après la nomination de Jorge Jesus au poste de nouveau sélectionneur du Portugal, l'ancien président du Benfica, Luís Filipe Vieira, a anticipé la manière dont le technicien chevronné traitera la légende Cristiano Ronaldo au cours de la période à venir.

Ronaldo a terminé la Coupe du monde 2026 sur une grande déception sous la direction du sélectionneur Roberto Martínez, sa sélection n'ayant pas réussi à franchir l'obstacle de l'Espagne en huitièmes de finale.

Depuis le début du tournoi, Martínez a beaucoup défendu la star d'Al-Nassr, à la suite d'une vive polémique et de critiques acerbes sur son rôle en sélection, ainsi que d'interrogations sur son maintien dans le onze de départ, à mesure qu'il avance en âge et qu'il décline physiquement.

Face aux incertitudes entourant l'avenir international du « Don », un avertissement indirect lui est parvenu de la part de Vieira, ami proche de Jesus, qui a travaillé de près avec lui durant leur passage commun au stade « da Luz ».

  • Une connaissance approfondie : un entraîneur de très haut niveau

    Le réseau Fox Sports a rapporté les propos de Vieira, dans des déclarations à la radio Antena 1 au sujet de Jesus : « Je le connais très bien. C'est un professionnel de haut niveau. Je ne suis pas le seul à le dire, tous les joueurs qui ont travaillé avec lui le confirment. »

    Il a poursuivi : « Je pense que c'est le bon choix. Il est très important que la sélection du Portugal retrouve un entraîneur portugais à sa tête. Le dernier entraîneur portugais était Fernando Santos, et maintenant nous avons Jorge, et je crois qu'il possède toutes les qualités pour réaliser un travail qui nous rendra tous heureux. »

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  • La gestion des dernières années de la carrière de Ronaldo

    L'un des dossiers les plus urgents auxquels le nouvel entraîneur est confronté concerne la manière de gérer les dernières années de la carrière de Cristiano Ronaldo, dont la présence dans le onze de départ fait l'objet d'un débat grandissant.

    Vieira estime que le joueur, détenteur du record du nombre de matches internationaux, s'il veut poursuivre avec la sélection, devra accepter le fait qu'il ne sera pas titulaire à chaque rencontre.

    Évoquant la gestion de la situation de la star d'Al-Nassr, qui a travaillé avec Jesus en Roshn League la saison dernière, Vieira a déclaré : « Je pense qu'il sait comment gérer cette situation, et il saura comment s'y prendre avec Ronaldo. »

    Il a poursuivi : « Jesus a une excellente relation avec Ronaldo, c'est certain. Et Ronaldo sait aussi que la fin se profile désormais à l'horizon. Il devra prendre une décision, et parfois il jouera peut-être, d'autres fois il ne participera peut-être pas, et ainsi de suite. »

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  • L'héritage légendaire de Ronaldo

    Et peu importe si son rôle venait à se réduire, l'impact de Ronaldo avec la sélection portugaise reste sans précédent dans l'histoire de ce sport.

    Ses records, que ce soit au nombre de buts internationaux ou au nombre de matches disputés avec la sélection de son pays, représentent une référence qu'aucun joueur européen ne pourra peut-être dépasser à l'avenir.

    Et malgré les rapports qui ont évoqué la fixation d'une date pour sa retraite internationale, il semble que Jorge Jesus tienne à gérer cette phase de transition d'une manière digne de l'un des plus grands emblèmes du football portugais.

    Jesus avait récemment commenté les spéculations concernant de larges changements dans la liste de la sélection, affirmant qu'il préserverait une certaine continuité : « Les gens pourraient penser que le nouvel entraîneur va arriver et changer un grand nombre de joueurs. Cela n'arrivera pas. Je ne suis pas idiot. De plus, je n'ai pas suffisamment de temps pour intégrer un grand nombre de joueurs qui n'ont pas été convoqués cette fois-ci (pour le Mondial). »

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  • Stratégie de la réussite

    Le soutien de Vieira à la nomination de Jesus repose sur la rigueur tactique qui caractérise l'entraîneur, ainsi que sur sa philosophie fondée sur le principe du « match après match », une approche qui lui a valu de grands succès tout au long de sa carrière avec de nombreux clubs.

    Analysant cette méthode, Vieira a déclaré : « Nous devons gagner les matchs, l'un après l'autre. En réalité, c'est sa politique : gagner le prochain match, car le prochain match est le plus important, puis celui qui suit est le plus important, et ainsi de suite vous atteignez votre objectif. Quant aux attentes, nous avons tous des attentes de victoire, mais nous devons aussi admettre que les autres savent jouer au football, eux aussi. »

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