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RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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Avec une performance exceptionnelle : une star du Real Madrid se relance

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Real Madrid
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D. Huijsen
Espagne

Dean Huijsen, la révélation du Real Madrid, ne s'est pas dérobé face à la déception vécue lors de sa première saison avec la Maison Blanche, mais a au contraire affiché une grande volonté de se racheter et de retrouver son niveau, durant sa deuxième saison à Bernabéu.

Le journal AS a rapporté que Huijsen avait pris conscience que sa première saison n'avait pas été à la hauteur des attentes, qu'il avait subi les sifflets à Bernabéu et essuyé la déception de ne pas participer à la Coupe du monde.

Huijsen s'est ressaisi cette saison et a démarré de la meilleure façon possible, notamment face à la Real Sociedad, se classant troisième joueur de la Maison Blanche en nombre de tirs, étant très recherché sur les balles arrêtées, troisième joueur ayant le plus récupéré de ballons avec 4 récupérations, et le joueur ayant le mieux réussi ses passes avec 69 passes.

Trois chiffres qui résument sa prestation, avec en prime une présence dans la surface de réparation adverse et un retour à son niveau défensif. Par-dessus tout, l'entraîneur José Mourinho l'a choisi pour être la pièce maîtresse dans la conduite de la relance depuis l'arrière. 

Lors de la soirée de la victoire 4-1 sur la Real Sociedad, Huijsen a été le plus impliqué dans le jeu parmi les joueurs de l'équipe, avec 92 interventions, devançant Bernardo Silva (88) et distançant nettement le suivant, Valverde (69).

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  • HuijsenGetty Images

    L'aspect mental et un travail physique intensif pour retrouver son niveau

    Une grande partie du mérite de la progression de Huijsen revient à l'aspect mental. Il a en effet mené un travail intense pour retrouver confiance en lui et se relever avec un esprit combatif, et pour continuer à travailler malgré la difficulté des circonstances, plutôt que de se laisser porter par le courant.

    Mais cela est également lié à un facteur qui a été déterminant dans sa progression : le travail physique. Et là, l'été a joué un rôle important, car les joueurs qui n'ont pas participé à la Coupe du monde ont bénéficié d'une très longue période de repos, atteignant 7 semaines de vacances.

    Dean Huijsen a mis à profit cette période pour élaborer un programme d'entraînement personnel et progresser sur le plan physique. Plus précisément, il s'entraînait dans les installations du Marbella Football Center, avec de longues séances d'entraînement, parfois deux séances par jour, en mettant l'accent sur l'amélioration de la condition physique et de la masse musculaire.

    Cette sueur versée avait pour but de compenser l'amertume laissée par la saison passée, car il avait débuté la saison comme titulaire indispensable, mais l'avait terminée après avoir perdu sa place au profit de Rüdiger et Militão.

    En réalité, Huijsen n'a participé qu'à 51 % des minutes de jeu depuis la trêve du mois de mars dernier.

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  • dean huijsen(C)Getty Images

    Hujsen est devenu plus solide

    Au sein de Valdebebas, on salue les progrès physiques de Huijsen ainsi que son attitude quotidienne à l'entraînement, et l'on dit de lui qu'« il paraît plus solide », en référence au pas en avant qu'il a accompli sur le plan individuel.

    Après ses débuts et le dépassement d'une légère blessure durant la période de préparation, Huijsen est devenu un titulaire incontournable pour Mourinho. Défenseur central, il forme un mur défensif aux côtés de Konaté et devance Rüdiger dans la hiérarchie des choix.

    Mais ce poste deviendra plus disputé lorsque Militão fera son retour, une échéance qui n'est plus lointaine, sans pour autant sembler imminente. 

    Huijsen offre désormais la promesse d'un redressement après une première saison qui n'a pas été à la hauteur des 58 millions d'euros déboursés pour son transfert, faisant de lui le défenseur le plus cher de l'histoire du club.

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