Dean Huijsen, la révélation du Real Madrid, ne s'est pas dérobé face à la déception vécue lors de sa première saison avec la Maison Blanche, mais a au contraire affiché une grande volonté de se racheter et de retrouver son niveau, durant sa deuxième saison à Bernabéu.

Le journal AS a rapporté que Huijsen avait pris conscience que sa première saison n'avait pas été à la hauteur des attentes, qu'il avait subi les sifflets à Bernabéu et essuyé la déception de ne pas participer à la Coupe du monde.

Huijsen s'est ressaisi cette saison et a démarré de la meilleure façon possible, notamment face à la Real Sociedad, se classant troisième joueur de la Maison Blanche en nombre de tirs, étant très recherché sur les balles arrêtées, troisième joueur ayant le plus récupéré de ballons avec 4 récupérations, et le joueur ayant le mieux réussi ses passes avec 69 passes.

Trois chiffres qui résument sa prestation, avec en prime une présence dans la surface de réparation adverse et un retour à son niveau défensif. Par-dessus tout, l'entraîneur José Mourinho l'a choisi pour être la pièce maîtresse dans la conduite de la relance depuis l'arrière.

Lors de la soirée de la victoire 4-1 sur la Real Sociedad, Huijsen a été le plus impliqué dans le jeu parmi les joueurs de l'équipe, avec 92 interventions, devançant Bernardo Silva (88) et distançant nettement le suivant, Valverde (69).

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