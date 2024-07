Avec Leny Yoro, Manchester United montre qu'il a enfin retenu les leçons de ses erreurs du mercato passé

Le défenseur français, « très mature », représente une rupture bienvenue par rapport aux précédents mercatos et c'est de bon augure pour la suite.

Les fans de Manchester United se sont peut-être méfiés lorsqu'ils ont appris que Rio Ferdinand avait aidé à convaincre Leny Yoro de signer pour le club. Ferdinand était l'une des nombreuses personnalités de Manchester United à avoir incité Cristiano Ronaldo à faire son retour malheureux à Old Trafford. Il aurait appelé l'attaquant à 3 heures du matin pour le mettre en garde contre un départ à Manchester City et l'aurait persuadé de signer avec les Diables Rouges.

Ronaldo a peut-être marqué 27 buts pour United et donné quelques frissons aux supporters, mais son retour s'est avéré être une énorme erreur pour le joueur et le club. Après l'interview révélatrice de Ronaldo avec Piers Morgan, même Ferdinand a admis : « Cette histoire d'amour avec Manchester United est terminée. Le livre est fermé, il a trompé le club et l'a mis dans une position où il n'y a pas de retour possible ».

La signature de Ronaldo symbolisait la mauvaise politique de transferts de Manchester United à l'époque, qui espérait que les jours de gloire reviendraient en utilisant les mêmes méthodes que par le passé. Le club a payé 15 millions d'euros et 60 millions d'euros de salaires pour un voyage nostalgique. Il a récupéré un joueur dont la date de péremption est dépassée depuis longtemps, qui a réalisé une bonne saison sur le plan individuel, mais qui a globalement freiné l'équipe, faisant dérailler le projet qu'Ole Gunnar Solskjaer avait mis en place et humiliant le club en le quittant seulement 14 mois plus tard.

La nouvelle suggestion de Ferdinand suscite toutefois de grands espoirs. Yoro, comme Ferdinand lorsqu'il a signé à United en provenance de Leeds en 2002, a le potentiel d'être une recrue avec un gros impact. Une recrue qui pourrait diriger la défense de United pour les dix prochaines années et la ramener au sommet.